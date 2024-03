Inglaterra no duda: Erling Haaland se muere por jugar en Real Madrid

Sus agentes se reunían días atrás con Deco en Barcelona. Una información con imágenes que hacían soñar a más de uno con verle en LaLiga midiéndose con los Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham. Pero puede que no sea del todo así. Desde Inglaterra vuelven al ruedo y no dudan que Erling Haaland se muere por jugar en Real Madrid. En verano habrá certezas en relación con cómo funciona su contrato en Manchester City.

No es la primera vez que su futuro y sueños se relacionan con Real Madrid. El entorno de Haaland, liderado por Rafaela Pimienta, ha dejado elogios de todo tipo para la casa blanca e incluso ha sido fotografiado en el mismísimo Bernabéu por la Champions League junto al director de ojeadores del club Juni Calafat. La última hora o motivo para ilusionarse en este sentido pasa por as informaciones de The Athletic sobre un Erling Braut cuya cabeza está entre las porterías de la Premier League y la camiseta blanca.

“Creo que todo el mundo sabe que Haaland quiere jugar en Real Madrid. Y no creo que eso vaya a desaparecer nunca. Lo que Manchester City puede hacer es seguir creando un entorno en el que quiera quedarse, jugar al fútbol y obviamente ganar mucho dinero”, palabras y líneas de Sam Lee para The Athletic sobre la cercanía del Androide y el Santiago Bernabéu. Muchos le han visto como el Plan B a un Kylian Mbappé cada vez más cerca del gigante de LaLiga.

El futuro de Haaland a nivel contractual es un enigma. Los rumores de la existencia de una cláusula de rescisión para equipos que no sean de Premier League ha marcado su presente desde hace meses. Unos hablan de 200 millones de euros, otros de 100 y en medio surge un 1 de julio del 2024 donde esto se activaría. La casa blanca, pensando en un escenario hipotético, tiene sus prioridades en París e igualmente en una ciudad de Múnich donde se define pronto todo con Alphonso Davies.

Manchester City busca su renovación. Tiene contrato hasta el 2027 y todo esto en un vínculo laboral que en verano según los informes tendrá precio para romperse. Por Barcelona se ha hablado de Haaland como una obsesión para Joan Laporta y de esa ficha que pretende el Camp Nou de cara a la próxima era. En lo económico es imposible y las líneas de The Athletic llevan la verdad, todo se hace más cuesta arriba. AS dejaba en claro un mes atrás que si Mbappé es Merengue, el noruego se ve con mínimas chances de poner rumbo al Bernabéu.

Haaland pudo ser del Napoli

“Estuve a punto de fichar a Erling Haaland para € 50m desde Salzburgo…La propuesta oficial estaba lista pero Mino Raiola me dijo: por favor, no intentes fichar a Erling porque ya tenía planeado su próximo movimiento”, confesiones de Aurelio De Laurentis como máxima cabeza del Diego Armando Maradona. El resto como dicen por ahí, es historia.

El ’like’ más nostálgico de Ramos

El defensor venía de recibir un gran homenaje de la afición del Real Madrid hace unos días. Se ha hecho tendencia en las últimas horas un ‘me gusta’ suyo por Instagram y donde se le veía con la actual camiseta del club merengue. Termina contrato en junio por Sevilla y de momento no hay novedades en relación con su futuro.