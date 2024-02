Se vienen novedades importantes para un Barcelona que en verano apunta a vender estrellas. La actualidad económica del club y su límite salarial obligan a operaciones que años atrás eran imposibles de verse en las predicciones de cada verano. Marcelo Gallardo y Al-Ittihad ya contactan con una figura del equipo de Xavi pensando en unos meses de julio o agosto donde habrá mucho ruido en el Camp Nou.

Arabia volverá a la carga. La ausencia de grandes fichajes en enero e incluso el hecho de haber visto fugas como la de Jordan Henderson al Ajax no cambia la hoja de ruta del proyecto. Se pretende seguir invirtiendo y por encima de todo situar el certamen entre los 10 primeros del planeta. Marcelo Gallardo y Al-Ittihad serán uno de esos clubes del Fondo PIF que contarán con más plazas de extranjeros buscando nuevos talentos que nutran un torneo que sigue preparando el terreno de cara al Mundial 2034. Marc André Ter Stegen, el objetivo.

Matteo Moretto, periodista de Relevo y cercano a un Fabrizio Romano que repostea sus informaciones en redes sociales, confirma que se han dado contactos entre el guardameta alemán y emisarios del Al-Ittihad del Muñeco Gallardo. De momento nadie se comunica con Barcelona, pero ya se habrían avanzado charlas con un Ter Stegen cuyo contrato termina por el 2028. Es uno de esos pilares del proyecto que gracias a la situación económica no tiene su continuidad asegurada.

Hay otra figura clave en esta historia. Ramón Planes, ex director deportivo del Betis y nueva mano derecha de Gallardo en Arabia es quien lidera el operativo seducción con Ter Stegen. El alemán ha vuelto al césped tras una lesión en la espalda que le sacó de la actualidad blaugrana por varios meses y que coincide en el tiempo con las ofertas del Fondo PIF. Ya tendría una propuesta en la mano para unirse a Marcelo en la ciudad de Yeda. Al-Ittihad es ahora mismo quinto del torneo y a 22 unidades del líder Al-Hilal.

Relevo confirma que habrá ventas en Barcelona. La situación es tan asfixiante que incluso se rompieron acuerdos con clubes locales que llevaban figuras a La Masía cada 12 meses. Nombres como el de Ter Stegen se suman a otros que como Jules Koundé, Andreas Christensen o Robert Lewandowski, llegan al verano sin el slogan de intocables. El alemán confirman, ya se ha puesto en contacto con Marcelo Gallardo y Al-Ittihad. Atentos a las próximas semanas.

La gran deuda de Arabia

Hablamos de una demarcación donde todavía no se han dado grades fichajes rumbo a Oriente Medio. Ter Stegen no es el primero en verse seducido por los millones de una Saudí Pro League que según AS podría ofrecerle hasta 30 millones de euros en sueldo. Manuel Neuer, David De Gea o Unai Simón ya dijeron no en el pasado.

Flick sigue acercándose al Barcelona

El agente del alemán dijo presente en el Barcelona vs. Getafe. Pini Zahavi estuvo por el palco de un Olimpico de Montjuic junto a diversos miembros de la directiva de Joan Laporta. Hansi Flick y un futuro en el banco de suplentes de Xavi, algo más que un simple rumor por estas fechas en la ciudad condal. Mundo Deportivo le ve cada vez más cerca.