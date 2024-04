Por España no dudan: Franco Mastantuono sigue en el radar de un Real Madrid que mueve ficha pensando en el futuro del jugador de River Plate. A la espera de acontecimientos repasamos los jugadores que pasaron por el conjunto millonario y por la casa blanca del fútbol mundial. Hay 12 precedentes y con resultados más que distintos cuando se hace el balance general. Alfredo Di Stefano, la unión más alta entre dos gigantes que habrá que ver como negocian por el nacido en Azul.

MARCA dedica su portada a la joya de un River Camp donde se habla también de nombres como Claudio Echeverri o Agustín Ruperto como futuros jugadores del fútbol europeo. Repetimos que todo apenas ha empezado y que por Buenos Aires no bajarán de la cláusula para negociar por Franco Mastantuono. No es el primero, y apunta que no el último, que al final de su carrera podrá decir que jugó en el Monumental como en el Santiago Bernabéu.

Esta historia empieza con Don Alfredo en 1949. Di Stefano dejaba Argentina para un paso por Millonarios de Bogotá ante de llegar a un Real Madrid donde sería leyenda. Seis Copas de Europa, 308 tantos en 396 encuentros y una historia perfecta hasta el 64 por el Bernabéu. Caso singular el de Rogelio Domínguez, ex Racing de Avellaneda que llegaba a España en 1957 para sumar tres viejas Orejonas con la casa blanca. Llegaría al millonario en 1962 y por un periodo de 12 meses. Portero icónico de dicha década.

Seguimos con el Chavo Eduardo Anzarda. Formado en River y debutante en 1971, tuvo proco protagonismo antes de explotar en Unión de Santa Fe. Real Madrid se lo quedaba hasta 1973 en un equipo que vivía el cambio generacional en todas sus filas. Betis sería su hogar tras recalar en el Bernabéu. Ojo por qué llegaría con otro mito del Monumental como Óscar Más. 11 goles en 29 encuentros para Pinino en su fugaz paso por la casa blanca. Hablamos de un institución del fútbol argentino en todos los sentidos.

¿Otros? Les seguirían máscaras conocidas como Quique Wolf, jugó en River entre 1972-1974, por Racing y todo ello antes de firmar con un Real Madrid donde ganó dos ediciones de LaLiga en dos años. Óscar Ruggeri sería el siguiente con una temporada (1989-1990) donde coincidió con la famosa Quinta del Buitre. Dos goles en 35 participaciones para el Cabezón en un coliseo blanco donde todavía se le recuerda. Se le pudo ver por Valdebebas hace no muchas semanas.

Una curiosa nueva era

Juan Eduardo Esnaider y Rolando Zarate siguen la lista. El primero tuvo dos etapas en Real Madrid (91-93 y 95-96) tras dejar Ferro en 1991. Tuvo que convivir con la peor temporada en números del club a finales del siglo XX. Por el verano del 2002 llegaba a préstamo a La Banda desde Juventus de Turín. ¿Y el Roly? Tras brillar en Terrassa de España solo tuvo oportunidades en el Castilla. Pese a los tres goles en nueve partidos no hubo chances en la élite de la casa blanca.

Los previos a Mastantuono

Santiago Solari desde Atlético de Madrid a inicios de siglo (ganó la Champions del 2002), Esteban Cambiasso (2002 al 2004 en plena era de los Galácticos) o Javier Saviola en 2009 tras dejar Barcelona siguen la tabla. Muchos nombres ligados a River Plate y a algunas de las etapas más exitosas del club entre la década de 1990 y la del 2000 a nivel local. El Conejo, quien más difícil lo tuvo en Madrid al coincidir con un tal Pep Guardiola o Lionel Messi.

Higuain, el espejo a mirarse

El Pipita fue transferencia récord en su día. Por el verano del 2007 y tras 15 goles en 41 partidos para River, Real Madrid pagaba cerca de 12 millones de euros por su pase. Desde dicho curso hasta el verano del 2013, Gonzalo marcó 121 gritos sagrados en 264 actuaciones con la casa blanca. El balance en títulos: tres ediciones de LaLiga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Europa y la Champions League, su gran deuda en una época llena de retos para los merengues. Lo dirigieron desde Fabio Capello hasta Manuel Pellegrini o José Mourinho.