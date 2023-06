Si bien todavía no puede firmar su contrato porque debe esperar primero que acabe oficialmente su vínculo con el París Saint-Germain (30 de junio) y segundo que abra el libro de pases de la Major League Soccer (5 de julio), Lionel Messi se convertirá, más pronto que tarde, en jugador del Inter Miami a pesar de los intentos del Fútbol Club Barcelona por acomodar sus finanzas para presentar una propuesta (la cual nunca llegó formalmente).

El argentino dijo que su deseo siempre fue el de regresar al elenco catalán, pero después de no pasarla nada bien en Francia la idea de bajarle la intensidad a la competencia lo sedujo para trasladarse hacia Norteamérica. No obstante, el presente del equipo que preside David Beckahm no es para nada bueno ni mucho menos. Se ubica último de la Conferencia Este con 15 unidades sobre 16 encuentros disputados, por lo que tendrán que trabajar bastante para revertir la situación.

Sin embargo, el momento crítico del Inter Miami, evidentemente, no es algo que lo haya asustado a Lionel Messi. Por lo menos así lo reveló Sergio Aguero en una entrevista que le otorgó a la señal ESPN. El excompañero y reconocido amigo del Campeón del Mundo compartió detalles de una conversación que mantuvo con la nueva estrella de la MLS. ”Ayer hablé con Leo (Messi). Le envié un mensaje con una captura de pantalla de la clasificación de la Conferencia Este y le dije: ‘¡tu equipo está para atrás!”, contó el Kun.

Asimismo, el exdelantero de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y FC Barcelona, develó, con la respuesta que consiguió de Messi al comentario que le hizo mediante WhatsApp, cuál es el primer objetivo que se planteó para cuando empiece a competir: ”¡Tenemos que llegar a los playoffs!”.

¿Cuándo podría debutar Lionel Messi en el Inter Miami?

Lionel Messi podrá sumarse al Inter Miami, oficialmente, después del cinco de julio, fecha en la que abrirá el libro de pases de la MLS. Por lo tanto, el rosarino estará en condiciones de debutar en el conjunto de Florida a partir del compromiso pautado para el sábado ocho de julio a las 19:30 horas local vs. DC United en el Audi Field.