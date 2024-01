Messi contra Cristiano: Día, hora, link y cómo ver en vivo por TV el partido amistoso Al Nassr vs. Inter Miami

El mundo del fútbol tiene una cita con uno de los mejores duelos de toda la historia: Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. ¿Será el último? Mientras ese misterio se resuelve, Bolavip cuenta todo, absolutamente todo sobre el partido amistoso Al Nassr vs. Inter Miami por la Copa Riyadh Season 2024.

Luego de una primera temporada en la que registró diez goles en siete partidos para que Inter Miami ganara el primer título (Leagues Cup 2023) de su historia, el efecto Leo Messi se vio en el inicio del 2024 con una pretemporada de siete partidos en menos de un mes. Uno de estos encuentros es contra el Al-Nassr de Cristiano.

Inter Miami suma once juegos, incluidos encuentros amistosos, sin conocer la victoria. El 2024 empezó con un empate 0 a 0 contra la Selección de El Salvador y dos derrotas contra FC Dallas y Al-Hilal SFC por 1 a 0 y 4 a 3, respectivamente. El siguiente desafío de Messi será contra Al-Nassr en vísperas de seguir con posibilidades para ganar la Copa Riyadh Season. La edición 2023 tuvo un premio de $10 millones de euros para el PSG. ¡Hay suficiente motivación!

La prensa instaló la narrativa que el partido Al-Nassr vs. Inter Miami sería ‘el último baile’ entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero una lesión del jugador portugués encendió las alarmas en la organización de la Copa Riyadh Season 2024. El equipo árabe tuvo que cancelar dos partidos amistosos por la lesión en uno de los gemelos de CR7. ¿Llega para el duelo contra Leo y compañía?

El porta Arabic Sports (Deportes) había informado que Cristiano regresaría a los entrenamientos del Al-Nassr en vísperas de poder llegar al partido amistoso contra Inter Miami. Luego, el equipo árabe confirmó la noticia al incluir a CR7 de manera oficial en los entrenamientos, así que… Crece la ilusión para verlo jugar frente a Leo Messi.

Día y hora del duelo Messi contra Cristiano en el partido Al Nassr vs. Inter Miami

Cuando el reloj marque que son las 13:00 ET (15:00 ARG) del jueves primero de febrero, empezará el partido amistoso Al-Nassr vs. Inter Miami por la Copa Riyadh Season. Cristiano Ronaldo y Leo Messi se han enfrentado en 37 partidos, incluyendo un duelo amistoso, con un saldo a favor de 17 victorias para el jugador argentino, nueve empates y once triunfos del delantero portugués.

¿Cómo ver en vivo el partido amistoso Al Nassr vs. Inter Miami por la Copa Riyadh Season?

Inter Miami está obligado a ganar contra Al-Nassr y esperar que Al-Hilal pierda contra el equipo liderado por Cristiano para tener alguna posibilidad de ganar la Copa Riyadh Season. Así que si quiere ver en vivo el partido amistoso Al Nassr vs. Inter Miami deberá ingresar al servicio de streaming de MLS Season Pass por medio de Apple TV.