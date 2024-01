La hora pactada eran las 16:00 ET (18:00 ARG), pero tal era la emoción por contar la historia de cómo llegó a tomarle una de las mejores fotos a Lionel Messi como jugador de Inter Miami en Estados Unidos, que arregló el setup con varios minutos de antelación. El esfuerzo y la pasión que lo llevaron hasta el futbolista argentino iba a ser más que evidente. Rodolfho Chona, de repartir pizzas a tener al frente a Leo.

No era una decisión fácil porque tenía que dejar su casa, pero la situación económica y política de Venezuela lo llevaron a emprender un viaja a Estados Unidos que iba a terminar con Messi a tan solo centímetros de distancia. Rodolfho Chona le concedió una entrevista exclusiva a Bolavip y le contó todo lo que tuvo que hacer para ser fotógrafo deportivo y tener la oportunidad de vivir como testigo directo lo que genera el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina.

“Llegó a Miami y a los tres meses me muevo a New Jersey a la altura de Filadelfia. Como todo comienzo fue complicado, pasé el primer año haciendo trabajo como delivery (domicilio) de pizza. Cuando me llegaron los papeles trabaje instalando DirecTV. A finales del 2017 decido renunciar y empezar a buscar trabajo como arquitecto. En ese mismo año pasa lo de la lesión y caigo en la fotografía”, le empezó contando Chona a Bolavip. Pero… ¡Un momento! ¿Cuál lesión?

El camino para llegar a ver un partido y un gol en vivo de Leo Messi no podía ser otro que no tuviera a la redonda de por medio. Rodolfho Chona, apasionado por aquel FC Barcelona que lo ganó todo (Champions League, LaLiga y Copa del Rey de la temporada 2008-09 más la Supercopa de Europa, España y Mundial de Clubes de la siguiente campaña), solía jugar fútbol con amigos, pero una grave lesión lo llevó a que se le abriera la puerta de la fotografía deportiva.

“Estaba jugando fútbol sala acá en Filadelfia y me lesione. Tuve una lesión de ligamentos en la rodilla la cual me sacó de las canchas a nivel amateur y precisamente ahí cae la oportunidad. Posteriormente a mi lesión, fui apoyar a mi equipo y me llevé una cámara pequeña, una Nikkon 3300, y empecé a tomar fotos. El director técnico del equipo de nosotros me pregunta si quería hacerle fotos a un equipo profesional y que si tenía disponibilidad para el sábado”, sostuvo Chona.

De un momento a otro, Rodolfo Chona estaba en frente del estadio Subaru Park y desde el 2018 iba a empezar a cubrir como fotógrafo los partidos de Philadelphia Union, pero nada, absolutamente nada se ha comparado a lo que vivió en la semifinales de la Leagues Cup 2023. Inter Miami no solo le ganó por goleada a Philadelphia Union por cuatro goles a uno el 15 de agosto de 2023, Lionel Messi marcó un gol y el protagonista de esta entrevista pudo tomarle una de las mejores fotos en su primera temporada jugando en Estados Unidos.

Las lágrimas al saber que iba a ver cara a cara a Lionel Messi

Lo puede contar una y otra vez y la emoción siempre dirá presente. Bolavip le preguntó a Rodolfho Chona cómo se enteró que iba ser parte del primer partido de Messi en Filadelfia y en medio de lágrimas relató lo siguiente: “Este programa (de TV) del profesor José Carbone ha estado cubriendo casi 12 años el deporte local acá en la ciudad y tiene cierta influencia en ese sentido. Estaba trabajando cuando él me llama y… Me conmocionó porque cuándo él me llama y me dice: ‘Rodolfho aprobaron las credenciales’. Me emocionó otra vez y me dice: ‘Vas a estar en el juego’. Quedé privado (en llanto), se me empezaron a salir las lágrimas. A partir de ahí fueron como tres o cuatro días casi sin dormir preparando todo el equipo, limpiando las memorias y tratando de tener todo listo”.

Lo que más lo impactó de tomarle a Messi una de los mejores fotos en USA

Cumplió con su trabajo a cabalidad, y al no tener rango para una fotografía más, Rodolfho Chona hizo un solo movimiento que lo llevaría a vivir un momento único e irrepetible.

– ¿Qué fue lo que más lo impactó de poder sacarle fotos a Messi?

“Que todo el mundo no podía dejar de mirarlo. Ni una persona famosa, de cine que uno haya visto una y otra vez, capta tanto la atención. Por ejemplo, esta foto que le tome estaban saliendo de la cancha y él detalla todas las personas que están ahí y las mira. Por lo general al otro equipo les dicen cosas, pero cuando él pasa todo fue como que se paralizó. No se escucharon voces. Le tomó la foto cerca y luego nos pasan a un lado para ir al túnel. En ese momento lo que hice fue disfrutar el momento, bajé la cámara después de haberle tomado ciertas fotos, ya no tenía rango de distancia porque con un lente de 200 milímetros tienes hasta cierta distancia. Bajé la cámara, nada de fotos y disfruté el momento. Lo miré y lo vi pasar. Increíble, de los mejores jugadores que existen y tenerlo ahí al frente tuyo te quedas sin palabras”.

– Describa esa sensación de tener tan cerca a Leo Messi

“El 85 por ciento de las miradas eran solamente para Messi. Estábamos todos apretados tratando de tomar una foto, de captar un momento, de tener esa cercanía con él. Esa también fue la primera vez de Sergio Busquets y Jordi Alba. No solamente era Messi, tenías un plano en el que estabas viendo una porción del FC Barcelona en tu casa, a metros de distancia. En mi caso, como fan del Barcelona que lo seguía desde que Messi estaba en el equipo, eran cosas que veías en televisión. Me acuerdo de poner DirecTV y los otros canales para ver a esos muchachos y de repente tenerlos a metros de distancia y luego pasan a centímetros. Verlos jugar a metros de distancia es una sensación única”.