Lionel Messi y su llegada a Estados Unidos causó tanto revuelo en el mundo del fútbol que hasta uno de los programas más famosos a la hora de cubrir la Champions League decidió viajar a Miami para intentar tener la oportunidad de contar con el jugador de Inter Miami. ¿Lo lograron? Mmm…

El canal Paramount+ tiene el programa ‘UCL Hoy’ para la previa, el durante y el post de cada jornada de la Liga de Campeones. Los exjugadores Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher, estuvieron junto a la presentadora Kate Abdo en Miami, le hicieron la petición oficial a Inter Miami de tener a Leo Messi como invitado y hasta se animaron a proponerlo como panelista.

¿Messi le quita el trabajo en la TV a un exjugador? El nombre del capitán de la Selección Argentina llegó a la discusión del programa ‘UCL Hoy’, del 29 de noviembre de 2023, cuando Abdo preguntó si el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel se había acabado. Carragher, exjugador del Liverpool FC, fue el primero en tomar la palabra.

Jamie Carragher, ganador en una ocasión de la Champions League, venía de confesar que Lionel Messi lo llamó burro con un mensaje por Instagram, pero eso no impidió que lo eligiera como el mejor de todos los tiempos. “Nunca fue un debate, nunca lo fue. (Cristiano) Ronaldo de ninguna manera estuvo cerca del nivel de Messi. Ronaldo es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. (CR7) no está ni cerca”, sostuvo el exjugador inglés y la propuesta para tener al ’10’ argentino en la TV estaba por llegar.

Kate Abdo reveló que Inter Miami le respondió que Leo Messi no estaría en un programa de televisión con Jamie Carragher y la reacción del exfutbolista inglés fue decir que eso fue un llamado a la fama para él. Además, preguntó que: “¿A quién preferirías tener a Messi o a mí”. La propuesta para perder su trabajo en la TV estaba sobre la mesa y la presentadora de ‘UCL Hoy’ le iba a ser la pregunta a la aficionados que estaban viendo el programa en vivo.

¿Messi lo deja sin trabajo? La propuesta que hicieron para despedir a Carragher

El público estuvo dividido, se escucharon algunos sí como respuesta, pero Jamie Carragher planteó una duda para evitar ser despido en vivo: “¿Crees que Messi va a traer la energía al show que necesitamos?”. Por ahora, esto no pasó de ser una propuesta para interactuar con el público y ponerle una buena dosis de picante al programa ‘UCL Hoy’.

Lo que le interesa a Leo Messi cuando deje el fútbol

Lionel Messi le confesó a Apple TV sobre el retiro que “todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré”. Sin embargo, lejos de manifestar un interés en trabajar en la TV, Leo le confesó al humorista Migue Granados que su interés cuando decida dejar las canchas pasa por algo relacionado al fútbol: “Me gusta estar con chicos, enseñar… Me gusta ser director deportivo también”.