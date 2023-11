La histórica y picante rivalidad entre Argentina y Brasil en el mundo del fútbol tuvo un capítulo inesperado que sigue sin tener final. Así que nadie mejor que un campeón de la Copa del Mundo de la FIFA como Ángel Di María para predecir lo que le pasará a Rodrygo Goes por decirle cobarde al mismísimo Lionel Messi.

Todo se remonta al 21 de noviembre de 2023. Empezó a sonar el himno argentino y los silbidos dijeron presente en el estadio Maracaná. La tensión empezaba a crecer hasta que estalló el escándalo. La Policía de Brasil le empezó a pegar a los hinchas argentinos y ni siquiera la presencia del mismo Leo Messi a pocos metros de la tribuna detuvo la brutal golpiza.

¿Qué hacer? Messi y los jugadores de la Selección Argentina se retiraron al vestuario para que se calmaran las cosas y una vez que regresaron para empezar el partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se dio el cara a cara entre Rodrygo Goes y Messi.

El canal Fox Sports (Deportes) en inglés publicó un video en el que aparentemente Rodrygo le dice a Lionel Messi que él y sus compañeros “están actuando como cobardes, ¿no quieres jugar el partido?”. Esto desató la furia del capitán de la Selección Argentina, quien le habría contestado que “somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”. El escenario perfecto para que se dé la predicción de Ángel Di María estaba servido sobre la mesa.

La plataforma de streaming Star + lanzó una nueve serie llamada ‘Campeones’ en la que entrevista a los jugadores de la Selección Argentina a un año de aquel título en el Mundial de Qatar 2022. El primer campeón en aparecer fue Di María y unas de las palabras que más llamaron la atención fue lo que le pasa a los jugadores que provocan a Leo Messi como Robert Lewandowski y Rodrgo Goes. ¿Tiembla el delantero del Real Madrid?

Di María predijo lo que le pasará a Rodrygo por decirle cobarde a Messi

“Son cosas de él, viste. Son cosas que le quedan adentro a veces cuando hablan de él y al final te la termina tirando en alguna nota o te lo termina haciendo dentro de una cancha. Él habla así de esa manera y creo que es normal. Hay gente que a veces sale y no lo respetan. No se dan cuenta que es el mejor de la historia. Entonces, no hay que decirle nada porque al final se termina sintiendo y es peor”, afirmó Ángel Di María en Star + para describir lo que le pasa a los jugadores que provocan a Messi. ‘El Fideo’ citó el ejemplo de lo que Leo hizo con Lewandowski en el Mundial Qatar 2022: no paró de encararlo todo el tiempo después de que el delantero polaco criticara los elogios del jugador argentino al pedir un Balón de Oro para él, pero no votarlo en los premios The Best 2021.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Messi y Rodrygo en una cancha?

Si la predicción de Di María se cumple, en el próximo duelo entre Argentina y Brasil, ya sea en la Copa América 2024, se jugará del 20 de junio al 14 de julio, o por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el partido sería el 24 de marzo de 2025, Lionel Messi se tomará personal el cara a cara con Rodrygo y tendrá la revancha en la cancha tras haber sido señalado de cobarde.

El video del cruce entre Messi y Rodrygo en Brasil vs. Argentina