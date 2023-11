Sin perdón ni olvido. Inter Miami volvió a dar una muestra del cuidado que le dan a su máxima estrella: Lionel Messi. En esta ocasión, no se trató de darle descanso por una lesión, lo que hicieron fue evitar un posible cara a cara que hubiera dado mucho de qué hablar en la televisión internacional.

Y de esos sí que ha tenido Leo Messi en el 2023. El ’10’ de Inter Miami viene de un picante cruce con Rodrygo Goes en la victoria de Argentina contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hubo provocación, un pequeño golpe y mucha repercusión. ¿Por eso mejor dejar tranquilo a Lionel?

Esta historia empezó el 19 de septiembre de 2023. El canal Paramount+ tiene como panelistas para las transmisiones de la Champions League a exfutbolistas de la talla de Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher. Uno de ellos reveló el polémico mensaje que Messi le envió en Instagram y que terminaría siendo la principal razón para que Inter Miami se negara al pedido por Leo.

“¿Es español lo que hablan los argentinos? Sólo voy a decir la palabra con la que me llamó, no entiendo. Un burro. ¿Burro? Él me llamo burro“, confesó Carragher sobre el DM (mensaje directo) que recibió por parte de Messi. ¿Qué le respondió la leyenda del Liverpool FC? “Realmente quiero reparar la relación. No quiero que el mejor jugador de la historia piense que soy un burro“, sostuvo el exjugador inglés y se iba a dar el escenario perfecto.

Bajo el lema ‘Destino Miami’, el canal Paramount+ llevó a su programa ‘UCL Today’ (Hoy), que cubre las jornadas de la Champions League, a la ciudad norteamericana y no lo dudaron dos veces. Le hicieron un pedido oficial a Inter Miami para que Lionel Messi los acompañara y la respuesta fue un firme mensaje que tuvo a Jamie Carragher como principal protagonista. Leo no olvida aquella crítica en la que el exjugador inglés dijo que el PSG no ganaría la Liga de Campeones con él, Neymar y Kylian Mbappé.

Oficial: A Inter Miami le pidieron a Messi y respondió con un firme mensaje

Ante el pedido del canal Paramount+ para tener a Leo Messi en su programa ‘UCL Hoy’, la respuesta fue firme y contundente según la presentadora Kate Abdo: “Sabían que le extendimos una invitación oficial a Inter Miami para que viniera al show. ¿Saben cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami? No sé si puedo decir esto. Al parecer, Lionel Messi no aparecerá en ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher“.

¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?: Jamie Carragher eligió

A pesar de que Leo Messi lo llamó burro y que Cristiano Ronaldo lo ha ignorado, Jamie Carragher se alejó de los prejuicios a la hora de escoger entre estas dos leyendas activas del fútbol. “Nunca fue un debate, nunca lo fue. Ronaldo de ninguna manera estuvo cerca del nivel de Messi. Ronaldo es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. (CR7) no está ni cerca”, afirmó el exjugador inglés en el canal Paramount+.