Tic tac, tic tac. La cuenta regresiva para que Inter Miami pueda ajustar el plantel y cumplir con el tope salarial de la MLS empieza a sonar cada vez más fuerte. Cuando todo parecía felicidad por la llegada de un refuerzo de la talla de Luis Suárez, el equipo liderado por Lionel Messi tuvo que empezar a salir de futbolistas. Ahora, fue el turno para el delantero que reveló detalles del ’10’ argentino en el club norteamericano.

¡Oh, oh! ¿Casualidad o causalidad? Inter Miami viene de una temporada en la que ganó uno de los tres torneos, Leagues Cup 2023, que disputó, por lo que era más que necesario empezar tanto a reforzar como a depurar el plantel. En cuanto a llegadas se dio el arribo de Suárez, Julian Gressel, Nicolás Freire y, a falta de confirmación oficial, Federico Redondo.

La situación económica de Inter Miami a la hora de cumplir con la necesidad de reducir gastos por salarios de jugadores no es nada fácil. Tom Bogert, del portal The Athletic, publicó en X que un ejecutivo de un equipo de la MLS le dijo que “están jodidos. Confía en mí”. Además, el periodista dijo que Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin, Robert Taylor y Sergii Kryvtsov, eran los jugadores disponibles para dejar de ser compañeros de Leo Messi. Uno ya se fue y el otro futbolista que se va no está en esa lista.

Inter Miami despidió a Gregore de manera oficial el 19 de febrero de 2024 con el siguiente mensaje en X: “El Club ha traspasado al centrocampista Gregore al Botafogo de la Serie A brasileña. Te deseamos lo mejor, gracias por todo lo que hiciste por el club dentro y fuera del campo”. A la salida del jugador brasilero, se suma otro futbolista que deja al equipo norteamericano.

Todos querían conocer detalles de los primeros días de Lionel Messi en Inter Miami y fue Edison Azcona quien reveló cosas sobre Leo en el equipo. Luego de confesarle al portal Infobae que “él cantó en una cena para nosotros en el primer viaje que tuvo con el equipo. Estaban diciendo que tenían que cantar y bromeando. Primero, Jordi (Alba) fue a cantar, Sergio (Busquets) también y Leo fue a lo último”, el delantero, de 20 años, reveló que el ’10’ argentino le “dio consejos futbolísticos cuando he hablado con él. Cuando voy a recibir una pelota, me sugiere una opción para controlarla y elegir una mejor alternativa por encima de otra”.

El jugador que reveló detalles de Messi en Inter Miami se va del equipo

Tom Bogert publicó en X que “Las Vegas Lights ultima el acuerdo para fichar al atacante internacional dominicano Edison Azcona cedido por el Inter Miami. La oferta incluye una opción de compra”. Luego, el mismo equipo de una división inferior a la MLS, confirmó la llegada de aquel jugador que reveló detalles sobre Lionel Messi. “Él está aquí. ¡Bienvenido a Las Vegas!”, publicó Las Vegas Lights mencionando a Azcona.

Así despidió Inter Miami a Edison Azcona

Por medio de un comunicado en su página oficial, Inter Miami despidió a Edison Azcona diciendo que “se convirtió en el primer producto de la Academia del Inter Miami CF en formar parte del primer equipo cuando apareció como suplente contra Nashville SC en un partido de la temporada regular de la MLS en mayo de 2021. El versátil atacante ha participado en 10 partidos de la MLS”.