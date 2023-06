Las versiones que circularon este miércoles siete de junio conducen a que Lionel Messi finalmente no regresará al Fútbol Club Barcelona y que tampoco arribará en el Al Hilal de Arabia Saudita. Al parecer, tras su paso por el París Saint-Germain, se calzará la camiseta del Inter de Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

De concretarse, se cumplirá uno de sus deseos: vivir junto a su familia en el país norteamericano. De hecho, el propio Leo lo confesó en una entrevista que brindó en diciembre del 2020 al periodista Jordi Évole, en medio de la ruptura con la directiva de la institución blaugrana a cargo de Josep Maria Bartomeu y los idas y vueltas que causó el famoso burofax.

”Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa Liga, de vivir la vida allí y me gustaría. Después, si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora ni a futuro y por eso digo que me gustaría volver a vivir después acá en Barcelona”, dijo Lionel Messi a raíz de la posibilidad de competir en la MLS.

¿Cuándo podría empezar a jugar Lionel Messi en la MLS?

Todavía resta la confirmación, pero en caso de que Lionel Messi finalmente firme su incorporación con el Inter de Miami recién podría jugar después del cinco de julio, fecha en la que abre el libro de pases del fútbol grande de los Estados Unidos y después también de la desvinculación oficial del argentino con el París Saint-Germain.

Por cierto, en ese mes, el elenco de Florida debe afrontar los duelos con el DC United y St. Louis City el ocho y el 15, respectivamente. De no ser en alguno de esos partidos, Leo tendría su estreno recién el 20 de agosto, post descanso de prácticamente un mes, contra el Charlotte FC.