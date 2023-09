Neymar asoma como capitán y titular en el debut de Brasil por las Eliminatorias de Conmebol. La ‘verde amarela’ recibe a Bolivia con el objetivo de conseguir el Mundial 2026.

Tarea pendiente y que asume Neymar, en medio de los cuestionamientos por su estado físico. Es que el formado en Santos no ha podido debutar en Al-Hilal por sus complicaciones pero milagrosamente ya está en optimas condiciones para buscar el ‘hexacampeon’.

“Me siento bien, estoy feliz. No estoy al 100% pero sí la cabeza esta bien. No hay ningún misterio, jugando al fútbol no importa cuanto tiempo permanezcas quito. Es como andar en bicicleta”, recalcó Ney que desde el 19 de febrero no suma minutos en partidos oficiales.

El dardo de Neymar contra PSG

Pero lo más llamativo fue la comparación de Neymar a la liga de Arabia Saudita y la Ligue 1. Esto porque reconoció que el nivel del PSG no estaría superando a Al-Hilal, que es su nuevo club y que todavía espera su debut.

“El fútbol allá es igual. El balón es redondo. Pero mira todos los nombres que han fichado en Arabia Saudí, la liga de Arabia Saudí podría ser mejor que la Ligue 1. No será fácil ganar el campeonato ya que hay varios equipos que se han reforzado. Será un desafío muy interesante”, sentenció Ney.

¿Cuándo juega Brasil?

Cabe consignar que Brasil inicia las clasificatorias contra Bolivia en el Estadio estatal Jornalista Edgar Augusto Proença de la ciudad de Belem este viernes 8 de septiembre. Tras ello será el turno de visitar a Perú en el Estadio Nacional el 12 de septiembre.

¿Cuántas Champions tiene Neymar en total?

El delantero brasileño tiene 1 Champions League con el Barcelona en 2015. También suma un Mundial de Clubes con el Barcelona también en 2015 ante River Plata. Además agrega la Supercopa de Europa con el Barcelona (2015).

¿Cuál es el valor de Neymar?

En su último traspaso, Al-Hilal pagó al PSG una cifra cercana a los 100 millones de euros por la carta del brasileño. Este es el refuerzo más caro que adquirió el elenco de la liga de Arabia Saudita.