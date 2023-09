Neymar Júnior vuelve a ser noticia en el mercado. Tras varios días agitados en la última recta del libro de pases del verano europeo, en el que finalmente dejó al París Saint-Germain para sumarse al Al Hilal de la Liga Pro de Arabia Saudita, el astro brasileño anticipó en una entrevista que pretende regresar al fútbol de Brasil, en donde en sus comienzos defendió la camiseta del Santos.

”Lo que siempre sueño es en volver a jugar en Brasil. Quiero hacerlo, volveré un día u otro”, comentó en la entrevista con O Globo, algo que hizo reflotar rápidamente sus palabras en marzo de este año a Esporte Espetacular: ”Nunca me alejé de Santos. Soy fanático de Santos. Y obviamente sí, tengo este deseo de volver a jugar en el Santos. Sé que decir esto ahora mete mucha presión (risas), pero quiero, ya escribí ahí cuando me iba: me voy, pero vuelvo. Quiero volver a jugar en el Santos, no sé cuándo, pero ten por seguro que volveré”, expesó.

Además, en aquella misma charla, Neymar no dejó dudas con su anhelo: ”Si tengo la oportunidad de hacer esto por Santos, de volver, haré lo mejor que pueda. Quiero que Santos vuelva a donde merece estar. Es un equipo muy grande y espero que la gente que está al frente de la directiva del Santos le dé valor real para que vuelva a estar en lo más alto”.

Así, Neymar, que todavía no debutó en el Al Hilal de Arabia Saudita a causa de una molestia (podría llegar a hacer su estreno en el juego programado post fecha FIFA para el 15 de septiembre ante el Al Riyadh por la sexta jornada del campeonato de la primera división), adelantó en donde irá a jugar en el futuro. ¿Lo hará directamente tras su experiencia por Medio Oriente?

El ciclo de Neymar en el Santos

Neymar Júnior dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el Santos. Allí jugó entre las temporadas 2009 y 2013. En total disputó 225 partidos con los que registró 136 goles y 69 asistencias. Fue campeón del Campeonato Paulista 2010, 2011 y 2012, de la Copa de Brasil 2010, de la Copa Libertadores 2011 y de la Recopa Sudamericana 2012.