Nicolás Burdisso, en el partido de Maxi Rodríguez, pero no en el de Juan Román Riquelme

Uno de los jugadores que mejor encajaba tanto para un evento como para el otro era Nicolás Burdisso. El exdefensor fue campeón con Maxi Rodríguez de la Copa Mundial Sub 20 2001 con la Selección Argentina y obtuvo cuatro títulos con Juan Román Riquelme durante el proceso que coincidieron en Boca Juniors (entre ellos, dos ediciones de la Copa Libertadores y una de la Copa Intercontinental).

No obstante, solo fue convocado por la Fiera para el acontecimiento que se llevó a cabo el sábado en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en el que integró el equipo de figuras del combinado albiceleste, del cual, por cierto, también participó Lionel Messi (la Pulga sí fue citado y estará en la Bombonera este domingo 25).

Es que Nicolás Burdisso fue uno de los emblemas de Boca Juniors que, tal vez sin quererlo, quedó del lado de lo que hoy está catalogado como oposición en el club xeneize. Fue el director deportivo durante el 2019, casualmente el último año de Daniel Angelici en el poder. Luego, en las elecciones de diciembre, los socios se inclinaron por Juan Román Riquelme, por lo que el actual director deportivo de la Fiorentina, a pesar de tener 12 meses más de contrato, dejó su cargo.

“Pusimos nuestro cargo a disposición, no queríamos un peso ni nada de eso. Entendemos que hoy hay otra gente trabajando en el club y las decisiones se toman automáticamente sin nuestro consentimiento. Por eso entendemos que ya no tenemos más nada que hacer acá. Tanto Aníbal (Matellán) como yo somos hijos del club y no quisimos renunciar por eso. Solamente quisimos hacernos a un lado para que sigan con el trabajo. Queremos desearle lo mejor a Boca“, declaró Burdisso tiempo después al Diario Olé.

Mientras que Jorge Ameal, en los papeles presidente de la institución azul y oro, señaló: ”Esta gente sabía que había una elección y no podés superar el tiempo de tu mandato a la hora de firmar un contrato. Ellos nos quieren hacer cargo de un problema que generaron ellos. Como en toda gestión, hay cosas buenas y no tan buenas. El tema Burdisso no es culpa nuestra”.

Con lo cual, claramente, su relación no quedó nada bien con la directiva que encabeza Román y el llamado Consejo de Fútbol. Por eso, más allá de estar en Argentina y de haber sido tres veces campeón de América y dos del Mundo con Boca, Nicolás Burdisso no estará en el Estadio Alberto José Armando.