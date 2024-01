Oficial: Se reveló por qué el Inter Miami de Lionel Messi jugaba sin patrocinador

Inter Miami comenzó la gira de pretemporada 2024 sin victorias en los primeros dos partidos y una de las grandes curiosidades fue que no usó la habitual camiseta rosa del equipo. Ahí no paró lo más llamativo de este detalle, ya que Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y compañía, se presentaron sin patrocinador en la parte frontal de las camisetas.

¿Problemas para David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas? Durante la primera temporada de Messi en Inter Miami la camiseta rosa causó tanta sensación que fue la más vendida en la historia del deporte durante las primeras 24 horas. Leo ya no tiene ese récord. Luego, a Adidas se le acabó el stock de la prenda número ’10’ del jugador argentino y, como si algo más faltara, la famosa Revista Vogue la eligió como una de una las prendas más relevantes de todo el año 2023.

Aquella icónica primera camiseta de Lionel Messi se usó por última vez en el partido amistoso contra New York City del 10 de noviembre de 2023. Luego de esa derrota, Inter Miami apareció con la segunda indumentaria del equipo para el empate 0 a 0 contra El Salvador y la derrota 1 a 0 vs. FC Dallas, del 19 y 22 de enero respectivamente. Para esos encuentros, el club apareció sin patrocinador. ¿Qué pasó?

Inter Miami decidió utilizar el logo de su fundación en la camiseta que usó en los dos primeros partidos amistosos del 2024 y el misterio por ver cómo iba a lucir el nuevo patrocinador se resolvió de manera oficial el 23 de enero. Luego de anunciar la llegada de Nicolás Freire para reforzar la defensa, el equipo liderado por Leo Messi publicó cómo se ve su nuevo auspiciante.

El 25 de agosto de 2023, Inter Miami anunció la llegada de un nuevo socio del equipo al decir que “Royal Caribbean International e Inter Miami CF han unido fuerzas en una asociación plurianual sin precedentes que combinará la pasión y el compromiso de las respectivas potencias en vacaciones y deportes. Royal Caribbean se convertirá en el socio principal y socio vacacional oficial del Club“. Casi cinco meses después, la presentación del nuevo patrocinador estaba más que lista.

Oficial: Se reveló por qué el Inter Miami de Lionel Messi jugaba sin patrocinador

Luego de disputar dos partidos sin auspiciante, Inter Miami confirmó con un video publicado en X la llegada del logo de Royal Caribbean como nuevo patrocinador. “La era de los iconos comienza ahora”, publicó el equipo norteamericano al revelar cómo luce la camiseta negra que usará Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y compañía, como segunda indumentaria. Aún no se hace el estreno oficial de la camiseta rosa que se volvió tendencia en el mundo del fútbol por el ’10’ argentino.

La racha de derrotas que enciende las alarmas en Inter Miami

La era de Leo Messi en Inter Miami empezó con 10 goles en 7 partidos para ganar el título de la Leagues Cup 2023. Pero las derrotas empezaron a llegar, no clasificaron a los Playoffs de la MLS y perdieron la final de la US Open Cup. La última victoria del equipo de Lionel y compañía se dio el 20 de septiembre de 2023 cuando le ganaron 4 a 0 a Toronto FC. De ahí en más, suman una racha de diez partidos sin conocer la victoria incluyendo partidos amistosos. Esto podría llegar a su fin el lunes 29 de enero cuando enfrenten al Al-Hilal SFC, de Arabia Saudita, a partir de las 13:00 ET (15:00 ARG).