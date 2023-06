Siempre es bueno ver fútbol, estar enterado de todo lo que vendrá en las próximas horas. Por eso Bolavip Global te trae, como siempre, la parrilla de los mejores eventos del deporte rey. Donde podemos ver mucho ámbito internacional, como también aspectos de interés local.

Este sábado 1 de julio tenemos encuentros imperdibles, los cuales podrás seguir sin ningún detalle pendiente. Cada encuentro trae su información perfecta, desde el horario específico, hasta la cadena televisora que transmitirá el partido que más te guste o llame la atención.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS HOY – SÁBADO 1 DE JULIO DEL 2023:

Liga 1:

15:30 HORA PERUANA – ADT TARMA VS. DEPORTIVO BINACIONAL – (LIGA 1 PLAY / LIGA 1 MAX).

18:00 HORA PERUANA – DEPORTIVO GARCILASO VS. FBC MELGAR – (LIGA 1 PLAY / LIGA 1 MAX).

20:30 HORA PERUANA – DEPORTIVO BINACIONAL VS. ALIANZA LIMA – (GOLPERU).

Copa Oro:

18:30 HORA PERUANA – CUBA VS. GUADALUPE – (STAR+).

20:30 HORA PERUANA – GUATEMALA VS. CANADÁ – (STAR+).

Liga MX:

18:00 HORA PERUANA – ATLÉTICO SAN LUIS VS. MONTERREY – (STAR+).

MLS:

18:30 HORA PERUANA – CD MONTRÉAL VS. NEW YORK CITY – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – COLUMBUS CREW VS. NEW YORK RB – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – TORONTO FC VS. REAL SALT LAKE – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – ORLANDO CITY VS. CHICAGO FIRE – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – FC CINCINNATI VS. NEW ENGLAND REVOLUTION – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – INTER MIAMI CF VS. AUSTIN FC – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – FC DALLAS VS. LOS ANGELES FC – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – SPORTING KC VS. VANCOUVER WHITECAPS – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – MINNESOTA UNITED VS. PORTLAND TIMBERS – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – NASHVILLE SC VS. DC UNITED – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – ST. LOUIS CITY VS. COLORADO RAPIDS – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

21:30 HORA PERUANA – SEATTLE SOUNDERS VS. HOUSTON DYNAMO – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

21:30 HORA PERUANA – SAN JOSE EARTHQUAKES VS. LOS ANGELES GALAXY – (MLS SEASON PASS (APPLE TV).

Primera División Argentina:

13:00 HORA PERUANA – BARRACAS CENTRAL VS. RIVER PLATE – FANATIZ, AFA PLAY, STAR+, ESPN.

15:30 HORA PERUANA – SAN LORENZO VS. ROSARIO CENTRAL – FANATIZ, AFA PLAY, TYC SPORTS INTERNATIONAL.

17:00 HORA PERUANA – ESTUDIANTES DE LA PLATA VS. CENTRAL CÓRDOVA – FANATIZ, AFA PLAY.

19:30 HORA PERUANA – TALLERES DE CÓRDOBA VS. GODOY CRUZ – FANATIZ, AFA PLAY.

Serie A – Brasil:

14:00 HORA PERUANA – SÃO PAULO VS. FLUMINENSE – STAR+, FANATIZ, BRASILEIRAO PLAY.

16:30 HORA PERUANA – BAHÍA VS. GREMIO – STAR+, FANATIZ, BRASILEIRAO PLAY.

16:30 HORA PERUANA – FLAMENGO VS. FORTALEZA SC – STAR+, FANATIZ, BRASILEIRAO PLAY.

19:00 HORA PERUANA – SC INTERNACIONAL VS. CRUZEIRO – STAR+, FANATIZ, BRASILEIRAO PLAY, ESPN 3.

RESULTADOS EN VIVO DE LA JORNADA DEPORTIVA – SÁBADO 1 DE JULIO DEL 2023:

Por si fuera poco, Bolavip Global también te trae la agenda de los partidos del día, los cuales se actualizan automáticamente. No te pierdas ningún resultado en vivo, todos los detalles en el SIGUIENTE ENLACE – AQUÍ.