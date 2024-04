Este martes 9 de abril desde las 21:00 horas de Europa Central, la atención del universo fútbol estará puesta en el cruce que protagonizarán en el Estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Manchester City, duelo correspondiente a los Cuartos de Final de ida de la UEFA Champions League 2023/2024.

Pero más allá de la trascendencia de los clubes en cuestión, de manera paralela, el espectáculo que tendrá lugar en la capital española también significará el choque número 12 entre Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, sin lugar a dudas, dos de los estrategas más importantes de Europa. Hasta entonces, la ventaja se inclina para el catalán, quien obtuvo 7 triunfos. Por su parte, el italiano, cosecha 3 victorias. El duelo restante terminó en empate.

Seis de los compromisos descritos se dieron por la Champions League. Ahí, la balanza se inclina a favor de Carlo Ancelotti 3 a 2. Ganó 1 a 0 y 4 a 0 las semifinales de la edición 2013/2014 disputadas por Real Madrid y Bayern Munich y 3 a 1 una de las semifinales de la temporada 2021/2022 entre el Merengue y el City. La ida de esta última colisión mencionada había sido 4 a 3 para los de Pep Guardiola.

Los otros antecedentes están un tanto más frescos, dado que tiene que ver con la Semifinal de la Liga de Campeones 2022/2023. Empate 1 a 1 en el Bernabéu y 4 a 0 en el Etihad Stadium para los británicos.

Por otro lado, los 4 enfrentamientos por la Premier League fueron para el ex técnico de Barcelona, cuando Ancelotti comandaba al Everton. Los resultados fueron 3 a 1, 2 a 1, 3 a 1 y 5 a 0 entre 2019 y 2021. Además, se le añade el 2 a 0 de los Cuartos de Final de la FA Cup 2020/2021.

Carlo Ancelotti elogió a Pep Guardiola en la previa del Real Madrid vs. Manchester City

Carlo Ancelotti se refirió al entrenador que enfrentará este martes por la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, en la rueda de prensa que brindó en Valdebebas: ”Guardiola es un gran entrenador. Lo que piensen de mi no me importa mucho, me importa lo que piensa mi club sobre mi. Pero que Guardiola es un gran entrenador no hay ninguna duda”.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Manchester City por los Cuartos de Final de la Champions League?

Este martes 9 de abril a las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu, será el primer partido entre el Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Manchester City de Pep Guardiola por los Cuartos de Final de la Champions League 2023/2024. La vuelta está fijada para el miércoles 17 a la misma hora en el Etihad Stadium.