¿Se cae? Filtran la razón por la que Inter Miami no oficializa el arribo de Lionel Messi

Lionel Messi no quiso esperar. El argentino, post consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, sufrió las turbulencias del día a día del París Saint-Germain, por lo que, dicho por él mismo, no pudo disfrutar el título que tanto anhelo con la Selección Argentina. Por esa misma razón, en pos de gozar el momento, eludió el controvertido presente del FC Barcelona para aterrizar en el Inter Miami, club que, a comparación del Culé y del fútbol europeo, le garantiza mayor tranquilidad.

No obstante, todavía no está confirmada su llegada al elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Primero que nada, porque hasta el 30 de junio seguirá siendo, contractualmente, jugador del PSG. Por lo tanto no puede firmar su traspaso con ninguna otra institución. Y segundo, porque el libro de pases del certamen norteamericano abre recién el cinco de julio.

Pero de ser solo esas las cuestiones por las que el Inter Miami no anunció el arribo de Lionel Messi, sería nada más que cuestión de esperar a que se superen las fechas indicadas. Sin embargo, hay otro motivo, notablemente más enredoso, que provocó que la entidad presidida por David Beckham mantenga cautela frente a la operación que corresponde al argentino.

Según The Athletic, lo que está postergando la ratificación del equipo estadounidense es el acuerdo de las partes intervinientes sobre detalles que contiene el ofrecimiento, como la opción de compra de una participación accionaria del Inter Miami, así como también la división con Apple en los ingresos del servicio MLS Season Pass.

¿Cuál es el monto del contrato que el Inter Miami le ofreció a Lionel Messi?

En las últimas semanas circularon diferentes versiones respecto al salario que el Inter Miami le ofreció a Lionel Messi. Según pudo saber Bolavip, el elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos arrimó una propuesta económica que alcanzaba el 10 por ciento de lo que en su momento le acercó el Al Hilal de Arabia Saudita. Es decir, entre 40 y 50 millones de euros anuales.