El encuentro que el Lecce y el Hellas Verona disputaron este domingo 10 de marzo por la jornada 28 de la Serie A en el Stadio Comunale Via del Mare, quedó marcado más por lo que fue el post que por lo que sucedió en el juego en sí, que, por cierto, terminó 1 a 0 a favor del conjunto visitante con el tanto anotado por Michael Folorunsho.

Ya en la previa se presuponía que sería un cotejo friccionado, dado que tanto para el conjunto anfitrión como para su contrincante de turno, los tres puntos que se pondrían en disputa serían vitales para la permanencia en la primera división del fútbol italiano (entre el decimonoveno y el decimotercero de la tabla de posiciones solo los separan tres puntos).

Y el tenor del partido fue como se pensaba, pero nada fuera de lo habitual hasta que llegó el tiempo añadido, cuando Marin Pongracic y Thomas Henry elevaron la temperatura al mantener un duelo dialéctico que continuó con un tumulto tras el pitido final. Así llegaron los empujones en los que el técnico del Hellas Verona, Marco Baroni, intentó calmar.

Pero su par del Lecce, Roberto D’Aversa, hizo todo lo contrario. A tal punto, que se arrimó a Thomas Henry, delantero del Verona, y le pegó un cabezazo a metros del juez del encuentro Daniele Chiffi, quien mostró la tarjeta roja a los dos implicados en el pleito (la imagen de la agresión fue captada por la transmisión oficial).

Al respecto, conforme a varios medios italianos, el agresor se enfrenta ahora a una sanción que puede ser de tres meses sin poder dirigir. Por su parte, el Comité de Disciplina de la Serie A esperará los detalles que aporte el informe del árbitro Daniele Chiffi para dar a conocer el veredicto en la semana.

Las disculpas de RobertoD’Aversa en redes sociales

Roberto D’Aversa intentó aclarar el choque con Thomas Henry con unas palabras que publicó en redes sociales: “Me gustaría pedir disculpas a todos y al mismo tiempo reconstruir brevemente el episodio triste y desagradable que me vio como protagonista negativo al final del partido Lecce-Verona. Uní mi cabeza con la de Henry, pero no cabeceé al futbolista veronés, ni recibí ninguno de él. Fue un contacto físico, un mal ejemplo, una imagen antideportiva resultado de una gran tensión y adrenalina, que sin embargo no debe suceder. No quiero que sean mis excusas ni atenuantes. Cometí un error y pido disculpas”.

El comunicado del Lecce con el que condena la actitud de su entrenador

El Lecce emitió un comunicado en sus redes sociales con el que intenta despegarse de lo que fue la actitud del entrenador de su primer equipo: “El US Lecce, en referencia al episodio del entrenador Roberto D’Aversa y del jugador del Verona Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte“.