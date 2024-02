El 21 de mayo del 2023 cambió la historia reciente de los Valencia vs. Real Madrid. La presencia de una serie de actos por parte de diversos ultras del local y que se manifestaron en agresiones racistas a Vinicius continúan más vivos de lo que se quisiese. Este sábado todas las partes vuelven a encontrase y lo harán sin que Netflix pueda grabar un documental contra el racismo en LaLiga por decisión del conjunto Ché. ¿Qué paso?

La compañía de entretenimiento y streaming estadounidense viene trabajando desde hace meses con Vinicius en la lucha contra uno de los principales males del fútbol europeo. Han grabado diversas piezas e incluso estuvieron presentes en el 5-1 del pasado semestre entre ambos conjuntos. Un choque donde el ‘7’ del Real Madrid brilló con dos goles y que supuso el primer enfrentamiento tras toda la polémica en Mestalla. Los gritos de mono, los gestos hirientes y todo lo que desató dicha jornada volverán a ser analizados a fondo este sábado.

Pero sin la presencia de Netflix. Valencia ha cerrado las puertas a la compañía y no permitirán que graben las tribunas de su estadio. ¿Por qué? Comunicados oficiosos del club a medios cercanos como SuperDeporte o MARCA hablan de un miedo al relato que puede gestarse por dichas grabaciones. La ciudad estalló cuando Carlo Ancelotti habló de racismo en todo el estadio y no en una grada de animación en la que la compañía de USA pretendía grabar durante los 90 minutos de este sábado. El local se niega a que se busquen 10 segundos de un partido para contar una realidad que no consideran así.

Valencia también negó a Netflix la posibilidad de entrevistar a Hugo Duro por su choque con Vinicius en aquella tarde. Una decisión que según indican por Relevo tiene el respaldo de LaLiga al no suponer ningún provecho para la patronal o el propio club de Mestalla. El documental alrededor de Vinicius y su lucha contra el racismo no podrá tener imágenes de Netflix en el estadio donde hace casi 10 meses estalló todo por los aires. Ojo, por qué apenas unas semanas atrás todo estaba más que acordado entre todas las partes.

“No más películas”, así titulan lo que viene por delante en una ciudad de Valencia donde se prevé un ambiente todo menos amable. Vinicius y Real Madrid regresan a un feudo caliente, de derbi en LaLiga y donde todo ocurrido el pasado 21 de mayo del 2023 sigue más que vigente en el aire. El miedo a que un ‘loco’ realice cualquier gesto que recorra al planeta hace negar la entrada de Netflix en un recinto donde se pretendía cerrar el círculo alrededor de uno los episodios más convulsos en la historia reciente del fútbol español.

Protocolo especial

Tal y como ha podido saber BOLAVIP, habrá seguimiento especial a Vinicius en Mestalla. Una Comisión creada el año pasado monitorizará cualquier tipo de acto racista en el estadio. Detectar, localizar y denunciar es la hoja de ruta en este sentido. En caso de que se anoten comportamientos racistas la cosa no es sencilla de resolver, pues LaLiga no tiene competencias para sancionar a los aficionados. Esto va para la justicia ordinaria y unos tiempos más lentos de lo que se quisiera. La patronal ha pedido más competencias en este sentido.

¿Qué pasó con los agresores de Vinicius?

Fueron tres hinchas detenidos y llevados a juicio por el brasileño. Todos han sido expulsados de por vida de un estadio de Mestalla donde Valencia entiende que dañaron la imagen del club a nivel mundial. No olvidemos que las imágenes de lo ocurrido con Vinicius se vieron incluso en la gala de premios como el Balón de Oro o The Best solo unos meses atrás. Ninguno de estos agresores superaba los 21 años de edad.