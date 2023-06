Todos los caminos conducen al Inter de Miami para Lionel Messi. El periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado, confirmó que el astro argentino será nuevo jugador de la franquicia de la Florida en la MLS. Un fichaje del cual se habló desde hace bastante tiempo y que hasta desde el lado de la barra brava del club parecían tener claro.

Es que Inter de Miami viene hablando con el entorno de Messi desde hace por lo menos dos años, según reveló recientemente el periodista Gastón Edul. Lo fueron negociando con tranquilidad, sabiendo que parecía muy difícil. Sin embargo, las circunstancias actuales le jugaron a favor.

Leo rechazó los millones de Arabia Saudita y no jugará contra estrellas como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. En tanto, la opción de Barcelona terminó por descartarse en las últimas horas por la falta de garantías del club para hacer simplemente una oferta. Inter de Miami hizo su ofrecimiento y el deseo de Messi por jugar en Estados Unidos terminó por decantar su próximo paso en su carrera.

El jefe de la barra brava de Inter de Miami sabía que Messi llegaría para julio de 2023

Desde Inter de Miami siempre lo tuvieron claro, a tal punto que se confirma una primicia que dieron en septiembre de 2022. Fue Cachito, un argentino, líder de la barra brava de la franquicia de la Florida, quien le contó al periodista Pablo Carrozza, en su canal de YouTube, que Messi firmaría contrato para julio de 2023. Tenía razón.

“En un 98 o 99 por ciento Messi jugará en el Inter Miami en julio de 2023. De hecho, me llegó el rumor de que ya está firmado“, llegó a decir en una particular entrevista. Si bien no había firmado Leo en aquel entonces, el tiempo le dio la razón con el fichaje para este presente.

Y agregó: “Él (Messi) sería accionista además de jugador. Sé que compró dos departamentos acá y eso aunque no dice nada también dice un montón. A Antonella le encanta Miami, él va a estar cómodo acá y eso le gusta a él aunque no parezca. Creo que lo vamos a tener acá. Es un 99% que sí“. Visionario.