Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, el DLC de Borderlands 2 que parodia a Calabozos y Dragones, ya se puede conseguir gratis en Epic Games Store.

Los fans de Borderlands sabrán que su próxima entrega, Tiny Tina's Wonderlands, tiene como base un DLC de Borderlands 2. Ahora, esa expansión acaba de ser relanzada, y se puede conseguir gratis en Epic Games Store.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, la campaña que salió como expansión del looter shooter, recibió un lanzamiento como juego aparte para PC, PS4, y Xbox One. Está U$S9,99 en todas las plataformas, incluyendo Steam, mientras que en Epic se podrá descargar gratis durante una semana, hasta el 16 de noviembre.

Recibió el subtítulo A Wonderlands One-Shot Adventure, implicando que se trata de una especie de precuela o aperitivo para lo que será Tiny Tina's Wonderlands. Si bien no hay una conexión narrativa muy fuerte, ambas tienen sus similitudes.

En principio por supuesto, el protagonismo de Tiny Tina, la adolescente experta en explosivos. Pero también el hecho de que contienen referencias a Dungeons and Dragons, a través de una versión de parodia llamada Bunkers and Badasses.

Este relanzamiento cuenta con nuevos cosméticos y loot, dijo Gearbox Software. En cuanto a Tiny Tina's Wonderlands, este está fechado para salir el 25 de marzo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. La última vez que lo vimos fue el mes pasado, a través de un video que reveló a dos de sus clases.