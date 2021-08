El misterioso personaje de Call of Duty: Vanguard, Polina Petrova, aparece por primera vez en una cinemática de Warzone.

Call of Duty: Warzone añade su primer adelanto de Vanguard

Sabemos por anteriores comentarios de Activision que Call of Duty: Warzone tendrá como uno de sus objetivos conectarse en varias formas a las nuevas entregas principales de la saga. Ya lo hemos visto con las dos anteriores, y ahora lo empezamos a ver con Vanguard.

Tras montones de rumores y filtraciones, estos últimos días vimos los primeros cortos vistazos a lo que será el anticipado Call of Duty: Vanguard. Ahora, el battle royale trajo su primera referencia a la nueva entrega a través de la nueva cinemática de victoria.

Mientras que el equipo está siendo extraído en helicóptero, el último miembro recibe un disparo. La cámara luego muestra que se trata de una francotiradora con uniforme soviético. La ropa y su aspecto indica que se trata de Polina Petrova, un importante personaje de Vanguard que se filtró.

¿Qué se sabe de Call of Duty: Vanguard hasta ahora?

Ya ha sido confirmado que Call of Duty: Vanguard estará desarrollado por Sledgehammer Games, y nos llevará una vez más a la Segunda Guerra Mundial. La última gran filtración nos trajo detalles sobre sus ediciones, además de su arte oficial.

¿Cuándo sale Call of Duty: Vanguard y en qué plataformas?

Aunque todavía no fue revelado por Activision, según la información del filtrador Tom Henderson, Call of Duty: Vanguard saldría el 5 de noviembre. Según las imágenes oficiales filtradas, estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC.