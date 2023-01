Los Highlights de la primera jornada de la LLA Apertura 2023, con Estral vs Isurus y Team Aze vs Infinity.

Este martes la LLA de League of Legends regresó, y marcó la vuelta del competitivo en el primer nivel de Latinoamérica. Esta jornada inicial estuvo marcada por el regreso de Josedeodo luego de dos años en la LCS, vistiendo la camiseta de Estral Esports, y por dos ADC que destacaron en la jornada: Hans SamD y 5kid.

Estral Esports e Isurus fueron quienes abrieron la temporada, en una reedición de la final del Split de Clausura 2022, en la cual el tiburón conquistó su tercer trofeo de campeón en una serie que se extendió a cinco juegos. Hoy, algunos meses más tarde, la realidad es muy distinta e Isurus es un equipo que apostó al talento joven y a la reconstrucción.

Por otro lado, Estral es un equipo plagado de figuras probadas y de renombre, con Acce, Josedeodo, Takeover, Hans SamD y Shadow en su alineación inicial. Y en la primera serie lo hicieron sentir, llevándose la victoria con un 2-0 sin mayores complicaciones.

Isurus vs Estral Esports - Highlights LLA Apertura 2023

GAME 1

GAME 2

La segunda serie del día la disputaron Infinity y Team Aze. El campeón del Apertura 2022 no contó con Dimitry en sus filas, su junglero estrella, y aunque Froststrike no lo hizo mal, se notó la ausencia de la estrella del equipo. Aún así, la primera partida fue bastante pareja y se decidió por el gran nivel que mostró 5kid, el ADC de Infinity, quien estuvo imparable con Ezreal.

El segundo juego ya fue mucho más decantado a Infinity con un Solid muy sólido con Vi, que abrió posibilidades para que 5kid y Keline se llevaran asesinatos y dominaran la partida.

Infinity vs Team Aze - Highlights LLA Apertura 2023

GAME 1

GAME 2

La primera jornada de la LLA continuará esta tarde, con los enfrentamientos entre Movistar R7 vs All Knights y Six Karma vs The Kings, los dos nuevos equipos de la competencia.