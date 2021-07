Cyberpunk 2077 fue el juego más vendido de junio en PS4

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 no fue lo que el público esperaba. No solo estuvo repleto de bugs y problemas en todas las plataformas, sino que especialmente en PS4 y Xbox One su estabilidad y rendimiento dejaban mucho que desear. Esto llevó a que se retire de la PS Store siete días después de su salida, por lo que sorprende que hoy en día sea el juego más descargado de PlayStation 4.

Tal como reveló Justin Massongill, el mánager de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, a través de un post en el blog oficial de PlayStation, Cyberpunk 2077 fue el juego más descargado de PS4 a lo largo de junio. Esto es teniendo en cuenta los territorios de Norteamérica y Europa, ambos dominados por el título de CD Projekt Red.

Esto se hace más impresionante teniendo en cuenta que fue el 21 de junio el día en el que regresó a la tienda digital, por lo que solo estuvo disponible durante diez días del mes. También hay que tener en cuenta que Sony no hizo ningún tipo de publicidad o comunicado al respecto, sino que lo reincorporaron a la Store de manera silenciosa.

Puede ser que esto marque un cambio de opinión en general con respecto a Cyberpunk 2077. El juego fue fuertemente criticado por su estado al lanzarse, pero a lo largo de los parches, muchos de sus problemas se fueron solucionando. Claramente Sony piensa que ya está al nivel de calidad indicado para pertenecer a la tienda, ya que sino no lo hubieran publicado de nuevo.

A pesar de ofrecer el juego, Sony advirtió a sus jugadores que es preferible jugarlo en PS4 Pro o bien PS5 para una mejor experiencia, ya que el rendimiento en la consola base de PS4 sigue sin ser el mejor. El último en parche en llegar fue el 1.23, que trajo correcciones a ciertos errores para misiones principales y secundarias.

