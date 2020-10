El crossplay de Apex Legends comienza este 6 de octubre

En febrero del año pasado, Electronic Arts lanzó Apex Legends, su propio battle royale basado en el universo de Titanfall y desarrollado por Respawn. El juego fue un éxito instantáneo, e incluso se pensó que podía llegar a desbancar a Fortnite. Esto no terminó sucediendo, pero sí que consiguió una importante base de fanáticos y jugadores diarios.

Y EA continúa entregándole a sus jugadores grandes novedades y nuevas funciones, y la más importante hasta el momento llegará el próximo 6 de octubre, y se trata del Crossplay, con el cual los jugadores de Xbox One, PS4 y PC (Origin) podrán jugar entre ellos en la misma partida.

Esta función fue anticipada en el EA Play 2020, donde también se anunció la llegada del juego a Nintendo Switch y Steam, y ya sabemos que llegará junto al nuevo evento Aftermarket Collection que estará disponible en Apex Legends, el cual nos presenta un nuevo modo de juego multijugador y también varios nuevos cosméticos.

Hay ciertos detalles a tener en cuenta con respecto al crossplay, y es que llegará en Fase Beta, por lo que Respawn recomienda que no sea utilizada, para mantener la mejor experiencia y emparejamiento. No obstante los jugadores podrán elegir si quieren arriesgarse o no. También hay que destacar que el crossplay estará disponible entre PS4, Xbox One y Origin, y llegará posteriormente a Steam y Nintendo Switch.

