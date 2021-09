Tras una transacción de 300 mil euros, Ibai Llanos y Gerard Piqué se aseguraron una plaza en la Superliga de League of Legends.

Ibai y Piqué tendrán su propio equipo en la Superliga de League of Legends

El streamer Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué han formado parte de varios proyectos juntos, entre ellos el más notable el de transmitir la Copa América por Twitch. Ahora toman el próximo paso como socios y encaran por los Esports, ya que manejarán su propio equipo en la Superliga de League of Legends.

La dupla adquirió una plaza de Astralis Stormbringers por un precio de 300 mil euros, según un reporte que luego confirmó Ibai. "Estamos muy felices de poder anunciar que somos uno de los equipos de la Superliga, de la Liga de Videojuegos Profesional, de la LVP", comentó Ibai en un video subido a su Twitter.

Ibai explicó que este fue uno de sus sueños desde que empezó a castear profesionalmente, y que esperaba que su viaje siempre llevara a tener un equipo de Esports. Ambos se mostraron emocionados por aprender y reconocieron que podrían tener ciertos errores, al introducirse en esto como novatos.

Aunque no reveló quién, Piqué reveló que ya hay un fichaje potencial en camino. "Hubo un jugador, que no sé si podemos decir el nombre, que está interesado, y ayer me escribió desesperado. Un jugador con un caché importante, de selección nacional", apuntó el culé.

Será un largo proceso, ya que explicaron que se tardará unos meses en elegir el nombre, logo y demás. Entre noviembre y diciembre se presentará todo, para empezar la competición en enero. Sin embargo, puede ser que esta semana organicen un evento especial para celebrarlo.