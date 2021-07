Jason Schreier respalda los rumores recientes del GTA 6 sobre su mapa y lanzamiento

Si hay una compañía que sabe sacarle fruto a sus juegos, esa es Rockstar Games. Grand Theft Auto V se lanzó en 2013 y al día de hoy se mantiene vigente y como el juego principal de la franquicia. Y los planes de cara al próximo juego todavía parecen bastante lejanos.

Así lo reportó Tom Henderson, un analista de buena reputación en la industria, quien la semana pasada comentó que el juego se lanzará recién en 2025, y que contará con un mapa en constante evolución basado en Vice City, una de las ubicaciones clásicas de la franquicia.

Jason Schreier apoya los rumores del lanzamiento del GTA VI en 2025 y su mapa en constante evolución

Esto implica que GTA V, que lanzará su versión optimizada para PS5 y Xbox Series el próximo mes de noviembre, llevará 12 años como el juego principal al momento del lanzamiento de la nueva entrega de la franquicia. Y recientemente, Jason Schreier se sumó para darle aún más fuerza al rumor.

Schreier es uno de los analistas con mayor influencia en el mundo de los videojuegos, y en su cuenta de Twitter dejó claro que Henderson está en lo correcto con su reporte inicial:

"[No sé] por qué todos creen que yo dije que GTA VI llegaría en 2023. Todo lo que Tom Henderson ha dicho sobre el juego va en línea con lo que yo he escuchado. No lo sé, no he visto nada, pero recién está comenzando su desarrollo, tiene un mapa en evolución/expansión (como reporté el año pasado), etc".

Con esto parece claro que Rockstar no lanzará su nuevo GTA hasta dentro de unos cuantos años más, así que los constantes rumores sobre un posible anuncio o lanzamiento del juego seguramente claudicarán luego de estos reportes de Henderson y Schreier, al menos por varios meses más.

