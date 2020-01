Jesús Corona elegido como titular en el TOTW 17 del FIFA 20

Cuando todos los ojos de los jugadores del Ultimate Team del FIFA 20 están puestos en el TOTY (Team of the Year), EA Sports igualmente lanzó el TOTW (Equipo de la Semana) 17, que claramente no cuenta con los jugadores estelares de su contraparte del año, pero sí tiene algunas cartas interesantes.

El mejor jugador del TOTW 17 es Raphael Varane, con su carta SIF de 87 de valoración, seguida bastante de cerca por Ciro Immobile (89) y Gabriel Jesus (84), dos delanteros de gran nivel. Pero la gran novedad es la presencia del mexicano Jesús Corona en una posición bastante inusual: lateral derecho. Su valoración es de 84 y subió su defensa hasta 70.

A continuación repasamos el TOTW 17:

XI INICIAL

PO: Salvatore Sirigu 84 > 86 (Torino/Italia)

DFC: Domenico Criscito 79 > 82 (Genoa/Italia)

DFC: Raphaël Varane 85 > 86 > 87 (Real Madrid/Francia)

DFD: Jesús Corona 81 > 84 (Porto/México)

MC: James Maddison 79 > 82 > 84 (Leicester City/Inglaterra)

MD: Nicolas Pépé 83 > 85 (Arsenal/Costa de Marfil)

MCO: Alejandro Gómez 85 > 86 > 87 (Atalanta/Argentina)

MI: Deulofeu 80 > 83 (Watford/España)

EI: Jack Grealish 77 > 81 > 84 (Aston Villa/Inglaterra)

DC: Ciro Immobile 86 > 87 > 88 > 89 (SS Lazio/Italia)

DC: Gabriel Jesus 82 > 84 (Manchester City/Brasil)

SUPLENTES

PO: Odisseas Vlachodimos 80 > 83 (Benfica/Grecia)

DFC: Mouctar Diakhaby 77 > 81 (Valencia CF/Francia)

MCD: Mark Noble 76 > 81 (West Ham United/Inglaterra)

MCO: Marko Livaja 76 > 81 (AEK Athens/Croacia)

EI: Ricardo Horta 79 > 82 (Braga/Portugal)

DC: Enes Ünal 77 > 81 (Real Sociedad/Turquía)

DC: Nicky Maynard 66 > 75 > 81 (Mansfield Town/Inglaterra)

RESERVAS

PO: Paul Farman 62 > 72 (Stevenage/Inglaterra)

MC: Uroš Račić 73 > 79 (Famalicão/Serbia)

MD: Tyrese Campbell 65 > 75 (Stoke City/Inglaterra)

DC: Nahki Wells 70 > 78 (Queens Park Rangers/Bermuda)

DC: Matt Godden 66 > 75 (Coventry City/Inglaterra)

El Equipo de la Semana 17 estará disponible en el modo Ultimate Team del FIFA 20 para enfrentarlo por recompensas durante los próximos siete días. Del mismo modo, las cartas IF de los jugadores mencionadas anteriormente también estarán disponibles en sobres durante el mismo período de tiempo.

