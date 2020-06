La revista Forbes predice el precio de la PlayStation 5 y de la Xbox Series X

Tanto Sony como Microsoft han revelado ya prácticamente todo sobre sus consolas de nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Sin embargo, un detalle clave aún se mantiene secreto y oculto bajo siete llaves: el precio.

Por supuesto, los principales analistas y portales han especulados sobre valores, basados en algunas declaraciones, comparaciones con consolas previas y también el tipo de componentes que tiene cada una de ellas. Y en ésta ocasión, fue Paul Tassi quien se encargó de dejar su previsión oficial para la revista Forbes, una de las más reconocidas del mundo.

Tassi entiende que las ideas de que cualquiera de las dos compañías se vaya por las nubes por con los precios (entre 600 y 800 dólares) y de que alguna de las dos intente una jugarreta y la precie por un valor bajo (400 dólares) son bastante irreales.

De ésta manera, ambas consolas estarán en los 500 dólares para la revista Forbes, y Tassi explicó los motivos: "Un punto claro es que no hay manera de que Sony valúe la consola en 400 dólares ésta vez. Basado en los comentarios de Jim Ryan, CEO de Sony, sobre del significado del valor de la consola y que no significa que será necesariamente barata. Ryan no hubiera dicho eso si la consola fuera a valer 400 dólares, y 450 parece un precio extraño. Mi predicción es que la consola con lector de discos de PS5 valdrá 550 dólares, y la edición digital costará 500 dólares."

Por otra parte, Tassi también dio su explicación con respecto a la Xbox Series X: "A pesar de mi excepticismo sobre la existencia de la Xbox Lockhart -la consola secundaria con menores especificaciones en la que se rumorea que Microsoft está trabajando-, los insiders de la industria me confirman que es real. Si eso es cierto, definitivamente descarta un precio bajo para la Series X, si ésta fuera a costar 400 dólares, Lockhart estaría valuada en aproximadamente 300, no hay manera de que esos suceda".

"Microsoft también querrá evitar ir alto y repetir lo que sucedió con el lanzamiento de la Xbox One, cuando Sony lanzó la PS4 con un precio muy inferior", entiende Tassi. De ésta manera, el analista valuó las consolas en el siguiente precio:

PS5 (con lector de disco): 550 dólares

PS5 digital (sin lector de disco): 500 dólares

Xbox Series X: 500 dólares

Xbox Lockhart: 400 dólares (aunque aún se desconoce cuales serán sus componentes)

Finalmente, Tassi entiende que el precio "es algo que debería ser comentado en el próximo mes, más allá de que Sony y Microsoft estén jugando para ver quién revela primero sus cartas". De ésta manera, podríamos tener una confirmación oficial del precio de las consolas de nueva generación en las próximas semanas.

Lee También