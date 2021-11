Los flamantes campeones del mundo de League of Legends dieron los primeros indicios de cara a las skins de campeonato que los inmortalizarán dentro del juego.

League of Legends: los jugadores de EDG revelan los campeones que elegirán para skins de Worlds

Este sábado finalizó Worlds 2021, con una de las mejores finales en la historia de los Campeonatos Mundiales de League of Legends, y donde el campeón chino, Edward Gaming, sorprendió al mundo venciendo por 3-2 al favorito y campeón defensor, DWG KIA.

La serie fue histórica por donde se lo mire, y como sucede cada año, los campeones serán inmortalizados en League of Legends con skins dentro del juego para el campeón que cada uno de ellos seleccione. Y claro, una de las primeras preguntas en la conferencia de prensa post final se enfocó en ello.

Los jugadores de EDG contestaron, y aunque ninguno de ellos confirmó un campeón, todos dieron indicios sobre cuáles serán sus skins de Worlds 2021. Por parte de Flandre, el toplaner, sabemos que su selección será Graves o Jayce, mientras que Viper, tirador del equipo, se quedará con Aphelios o Lucian. El histórico soporte y capitán del equipo, Meiko, abrió el espectro un poco más, asegurando que su selección saldrá de Lulu, Nami y Yuumi.

Por su parte, Scout, MVP de la final, aseguró que su campeón será uno que utilizó en alguno de los cinco juegos ante DK, por lo que será Ryze, Le Blanc, Twisted Fate o Zoe. Finalmente, quien dejó la respuesta en el aire fue Jiejie, el junglero de EDG, quien aseguró que su selección será la de un campeón que lo represente.

Por supuesto, estos aspectos no los veremos hasta abril o mayo del 2022, así que los jugadores tienen algo de tiempo para definir cuál será su selección y darle el tiempo a los desarrolladores de League of Legends para crear estos aspectos de la línea más histórica de League of Legends.