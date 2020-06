Megaevoluciones, Victini y Sexta Generación confirmados para Pokémon GO

El evento digital Pokémon Presents reveló grandes novedades sobre el mundo Pokémon, con dos nuevos juegos para móviles y uno para Nintendo Switch, pero la mayor revelación estuvo relacionada con su exitoso título Pokémon GO.

Y es que durante la presentación, Tsunekazu Ishihara, Presidente y CEO de The Pokémon Company, reveló que llegarán las Megaevoluciones a Pokémon GO. Esta es una de las características incorporadas en la Sexta Generación, lo que prácticamente confirma el lanzamiento de dicha generación en el juego.

Llega. La. Megaevolución.



¡Preparaos para la megaevolución como nunca la habéis visto en Pokémon GO! pic.twitter.com/WLVdd08jCI — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) June 17, 2020

Aún no hay fecha oficial para las Megaevoluciones, pero será en algún momento de 2020, y no fue lo único anunciado para el juego de Realidad Aumentada de Niantic, ya que en el Pokémon GO Fest de julio se incorporará el Pokémon Singular, Victini.

Por otra parte, para celebrar el lanzamiento de la expansión Isla de la Armadura en Pokémon Espada y Escudo, Farfetch'd de Galar estará disponible en Pokémon GO, junto a nuevos atuendos para los Entrenadores.

Veremos en qué momento llegarán las nuevas características al juego, y seguramente Niantic realizará una publicación en su blog pronto para explicar más al detalle las novedades anunciadas en el directo de Pokémon Presents.

