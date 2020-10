Desarrolladores de The Last of Us 2 y Uncharted firman con Microsoft

No ha pasado mucho desde que Microsoft nos presentó su estudio desarrollador de juegos AAA, The Initiative. Desde la E3 2018 que este estudio viene incorporando personal de alta jerarquía en el desarrollo de videojuegos, con experencia en Rockstar, Sony y otra grandes compañías, y han vuelto a sorprender con dos nuevas caras en su equipo.

Desde IGN reportan que The Initiative ha contratado dos ex trabajadores de Naughty Dog, uno de los principales estudios -sino el principal- de Sony, responsables de juegos y franquicias como The Last of Us y Uncharted, entre otros éxitos.

La primera de estas caras nuevas es la de Lee Davis, la cabeza del equipo de animación cuerpo a cuerpo de Naughty Dog, que será el líder del equipo de animación de jugabilidad en The Initative. Mientras que la segunda adquisición es la de Lauren García, directora de sombreado técnico de personajes para el estudio de Sony, que será senior en tecnologías de sombreado en el estudio de Microsoft.

Ambos productores formaron parte del desarrollo de The Last of Us 2, mientras que Lee Davis también trabajó en el primero y en un par de juegos de la saga Uncharted.

Como mencionamos, no es la primera vez que The Initiative toma desarrolladores de estudios de Sony, como sucedió en 2018 con Brian Westergaard, del Santa Monica Studios. Por otra parte, los movimientos en el mercado de los estudios desarrolladores no se detienen, y este movimiento llega luego de la compra de Bethesda por parte de Microsoft y de Ruffian Games por parte de Rockstar.

Lee También