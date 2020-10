Primer vistazo al traje de Spider-Man: Into the Spider-Verse en Miles Morales

Sin lugar a dudas, el juego de lanzamiento exclusivo más destacado de Sony para la PlayStation 5 es Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un juego con la vara altísima luego de lo que fue la primera entrega de Insomiac Games, y que promete muchos grandes momentos de juego.

Pero los desarrolladores no se quedarán con una jugabilidad mejoradas y aumentada, sino que en el apartado gráfico, nos encontramos con interesantes innovaciones. Ya había sido presentado el traje exclusivo de T.R.A.C.K. como recompensa de preorden, y ahora presentaron la segunda recompensa: el traje de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Esta era la recompensa de preorden que faltaba confirmar por parte de Sony cuando anunciaron las recompensas anteriormente. Y fue presentada con un video especial por parte de los desarrolladores, el cual les dejamos a continuación:

El video nos muestra un gameplay de Miles Morales con el traje de la pelíucla Spider-Man: Into the Spider-Verse, el cual cuenta con sus movimientos de animación especiales, así como las onomatopeyas especiales de la película.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales se lanzará junto a la PS5 y también estará disponible desde el 12 de noviembre para PlayStation 4.

