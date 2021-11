Riot Games detalló todo lo que podremos conseguir gratis y disfrutar durante el evento RiotX Arcane en todos sus juegos: League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT.

Ayer por la tarde dio inicio el evento más grande en la historia de Riot Games, se trata de RiotX Arcane, y está enfocado en promocionar tanto como se pueda a la nueva serie animada basada en League of Legends que se estrenará éste sábado en Netflix.

A raíz de ello, habrá recompensas gratuitas para los fanáticos de todos los juegos de Riot Games, eso significa que irán desde League of Legends hasta Wild Rift, TFT y Legends of Runeterra, pasando también por VALORANT.

League of Legends - Recompensas gratuitas y bonificaciones especiales

• 6 de noviembre: Drops en Twitch por ver el estreno de Arcane en los canales de Riot Games o co-transmisiones de los streamers destacados (Vinculando la cuenta de Riot Games con la de Twitch)

• Del 7 al 30 de noviembre: Cápsula de Arcane e Ícono de Invocador (desde la página web del evento Mundos Fragmentados)

• 8 de noviembre: Aspecto gratuito de Jayce Arcane (completando su misión en League of Legends)

• 15 de noviembre: Aspecto gratuito de Vi Arcane (completando su misión en League of Legends)

• Del 18 al 30 de noviembre: Aspecto de Centinela (desde la página web del evento Mundos Fragmentados)

• 22 de noviembre: Aspecto gratuito de Caitlyn Arcane (completando su misión en League of Legends)

• 28 de noviembre: Aspecto gratuito de Jinx Arcane (completando su misión en League of Legends)

League of Legends: Wild Rift - Recompensas gratuitas y bonificaciones especiales

• Poro Coins

• Evento dentro del juego Experiencia Arcane

• Aspectos de Jinx Arcane y Vi Arcane disponibles de forma gratuita a través de recompensas diarias por inicio de sesión

• El esperado lanzamiento de Jayce y Caitlyn en el evento Asalto Hextech

• Semanas temáticas en Gremio vs. Gremio, incluyendo Jinx vs. Vi

Teamfight Tactics - Recompensas gratuitas y bonificaciones especiales

• Lanzamiento del set Armatostes y Artilugios

• Estrategas temáticos de Arcane, incluyendo la introducción de nuevos Campeones Chibi

• Un nuevo modo de Dúo Dinámico para que juegues con tus amigos

• Aspecto temático para la Arena

• Huevo de Minileyenda.

Legends of Runeterra - Recompensas gratuitas y bonificaciones especiales

• Nuevo modo permanente de PvE: El Camino de los Campeones

• Nueva carta de campeón para Jayce

• Cartas de soporte temáticas de Piltóver y Zaun

• Megapase del evento

• Carta de campeón gratuita

• Ícono de invocador

VALORANT - Recompensas gratuitas y bonificaciones especiales

• Buddies para armas gratuitos

• Spray gratuito

• Pase RiotX Arcane gratuito

• Objetos coleccionables dentro del juego gratuitos

• Set de Coleccionista de Arcane dentro del juego

• Nuevo agente: Chamber

Estas son las principales novedades que los jugadores se podrán encontrar durante el mes de noviembre en los diferentes juegos de Riot Games para celebrar el lanzamiento de Arcane.