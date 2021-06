Schalke vendió su plaza en la LEC de League of Legends por más de €26 millones

Como sabemos, las principales ligas de League of Legends del mundo se manejan con el sistema de "franquicias", al estilo NBA. Son organizaciones que compran los cupos y los van renovando cada año, estas tienen su lugar asegurado, o pueden decidir vender su cupo a otra organización que ofrezca un dinero acorde.

Schalke 04 Esports dejará de competir en la LEC a partir del 2022

Comunicado Oficial de Schalke 04

Esto último es lo que sucedió con Schalke 04 Esports, proveniente del homónimo club alemán que realizó un comunicado oficial anunciando que dejará de participar en la LEC a partir del 2022, luego de cinco años en la máxima competición europea de League of Legends.

Según explicaron, los efectos de la pandemia provocados por el COVID-19 y el histórico descenso del equipo principal de fútbol a la segunda división fueron los detonantes de esta decisión. Desde la dirección del club entendieron que "no había otra opción", a pesar de haber buscado alternativas para evitar tener que recurrir a esto.

Team BDS compró la plaza de Schalke y jugará en la LEC a partir del 2022

Su plaza será ocupada por BDS, que compró la licencia de la organización alemana por 26,5 millones de euros y que comenzará a participar de la LEC a partir del Spring Split 2022. Mientras tanto, y por lo que resta del Summer Split, Schalke completará su participación; actualmente lleva 2 victorias y 5 derrotas y quedan 9 juegos para definir quienes avanzan a los Playoffs.

Para quienes no estén metidos de lleno en otros Esports, hay que destacar que BDS Esports (o Team BDS) es una organización originaria de Suiza pero que actualmente opera desde Francia. Es de las organizaciones más reconocidas de Rainbow Six, ganadora de torneos Majors y buscará replicar ese éxito en League of Legends.

Veremos qué sucede con los jugadores de Schalke 04 y si son adquiridos por Team BDS, que ya tiene su propio equipo de League of Legends, que participa en la LFL (Liga Francesa de League of Legends), donde llegó a los Playoffs de la última edición, finalizando en la cuarta colocación.

Lee También