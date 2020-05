Sony asegura haber descubierto quién filtró The Last of Us Part 2

Durante el mes de abril The Last of Us Part 2 estuvo en boca de todos. Primero, porque el lanzamiento del juego fue retrasado -en su momento indefinidamente- por parte de Sony, y luego por la enorme filtración del juego que se divulgó en YouTube y diferentes redes sociales.

La filtración contaba con detalles de la historia y gran parte de la cinemática de TLOU2, lo que llevó a Sony a actuar y, en cuestión de horas, no sólo se refirió al tema, sino que anunció una nueva fecha de lanzamiento para el título desarrollado por Naughty Dog.

La novedad ahora llega por parte del portal Polygon, donde afirman haber recibido un comentario por parte de Sony donde desde la compañía aseguran haber encontrado a los responsables de las filtraciones, mientras continúan las investigaciones. El comunicado de Sony a Polygon es el siguiente:

"SIE (Sony Interactive Entertainmnet) ha identificado a los individuos primarios responsables por el lanzamiento no autorizado de los bienes de TLOU2. Ellos no están afiliados con Naughty Dog o SIE. No podemos comentar más porque la información está sujeta a una investigación en curso. Esperamos al momento en que The Last of Us Part 2 esté en sus manos y puedan disfrutar la experiencia completa el 19 de junio".

Imaginamos que las acciones legales serán bastante duras para con los filtradores, principalmente debido a la velocidad con la que Sony ha trabajado en la investigación y tomado las medidas para evitar la propagación masiva tanto como pudieron, así como encontrar a los culpables.

