Sony compraría a la desarrolladora de Demon's Souls (PS5)

Esta mañana, Sony anunció que Housemarque, la desarrolladora de juegos como Returnal y Super Stardust HD, se sumaría a PlayStation Studios. Pero al anunciar esta adquisición, sucedió algo curioso: la cuenta oficial de Twitter subió una imagen equivocada, que anunciaba la compra de Bluepoint Games.

Bluepoint es un estudio que estuvo asociado a PlayStation durante sus 15 años de vida. Además de encargarse de portear juegos como God of War Collection, Metal Gear Solid HD Collection, y Uncharted: The Nathan Drake Collection a PS3 y PS4, también destacaron por sus propios proyectos. Entre ellos, sus dos más recientes: los remakes de Shadow of the Colossus y Demon's Souls, este último para PS5.

Aunque habían trabajado con Xbox anteriormente, eran prácticamente parte de los equipos internos de Sony, y todo indica que pronto lo serán oficialmente. La adquisición no se mencionó ni se anunció de forma oficial, pero la imagen apunta a que estaba siendo preparada para postearse más adelante, cuando el trato se concrete.

El usuario Nibellion en Twitter, quien se dedica a informar sobre los sucesos en la industria de videojuegos, notó esto y lo publicó a través de su cuenta. Adjuntó un screenshot del tweet, que si bien fue borrado de inmediato, pudo conseguir a través de la plataforma Tweetdeck.

La pregunta ahora es: ¿de qué se encargarán en PlayStation Studios? Bluepoint ya tiene una reputación por sus ports, remasterizaciones y remakes de excelente calidad, así que no sorprendería que siga siendo su labor bajo el mando de Sony. Los fans parecen querer un remake del primer Metal Gear Solid, y es muy posible que se encarguen de ello. Por otro lado, podría ser que hagan un giro en su modus operandi y se dediquen a desarrollar videojuegos originales.

