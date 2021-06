Ghost of Tsushima tendría una versión mejorada para PS5

Ghost of Tsushima fue para muchos de lo mejor que nos trajo PlayStation el año pasado. El exclusivo de PS4 se lanzó en un momento cuando escaseaban las nuevas experiencias AAA, y se ganó a los jugadores con su mundo abierto, ambientación, y gameplay. En un futuro, los fans podrían disfrutar de todo esto en una versión nativa para PS5.

Si bien todavía no fue anunciado de forma oficial, Sony y la desarrolladora Sucker Punch estarían trabajando en Ghost of Tsushima: Director's Cut. Esto se sabe gracias a que el organismo de calificación de videojuegos ESRB lista este título en su sitio web. Según la entrada, sería un lanzamiento para PS4 y PS5.

Esto descarta que se trate de la rumoreada versión para PC de Ghost of Tsushima. Juegos de PlayStation como Days Gone y Horizon Zero Dawn han aterrizado a esta plataforma luego de ser exclusivos, pero por el momento parece que no sería el caso con GoT. El juego también recibió una expansión multijugador y un modo New Game+ de forma gratuita, así que el Director's Cut podría tratarse de esto mismo.

¿Qué traerá de nuevo Ghost of Tsushima: Director's Cut?

Solo se puede especular sobre el nuevo contenido que traería esta versión, ya que no se tiene aún una descripción. Bien podría ser solamente una mejora técnica y de rendimiento, como sucedió con otros juegos de PS4 que llegaron a PS5 con 4K y 60 FPS. O podría traer más jugabilidad exclusiva, como será el caso con Death Stranding: Director's Cut.

De cualquier manera, reiteramos que esto no ha sido anunciado por Sony o Sucker Punch aún, así que técnicamente sigue calificando como una filtración que no fue confirmada. Recordamos que, además de su posible versión para PC, Ghost of Tsushima recibiría una expansión titulada "Ghost of Ikishima", e incluso una secuela.

