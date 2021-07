Square Enix cuenta cómo va el desarrollo de Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI es sin lugar a dudas uno de los juegos más esperados del momento. Los fans de la saga de Square Enix recibieron de forma mixta su más reciente entrega en 2016, y el anuncio de este el año pasado se recibió como un posible regreso a forma para la franquicia. Desde que se reveló hace nueve meses, casi no han habido más noticias al respecto.

Eso fue hasta esta semana, cuando durante un stream de 14 horas con novedades sobre el MMORPG Final Fantasy XIV, se mencionó a la próxima entrega. Naoki Yoshida, que será productor de Final Fantasy XVI, contó a los fans algunos detalles sobre su desarrollo, incluyendo que la historia principal ya está concluida.

"Todos los escenarios están escritos en piedra", afirmó, y agregó que "la grabación de voces para la versión en inglés está en sus últimas etapas". Confirmó que el desarrolló "está yendo bien", y que están haciendo lo posible para asegurarse de que el producto alcanzará su máxima calidad.

Dicho esto, lo más probable es que no se muestre en Tokyo Game Show 2021. Algunos esperaban ver más del juego en este evento, que durará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. Pero Yoshida dijo que no está seguro de si llegará a aquella fecha. "No me gusta dar pequeñas actualizaciones, así que lo mostraré cuando esté listo", concluyó.

Final Fantasy XVI saldrá para PS5 en una fecha aún no anunciada. Al mismo tiempo, se encuentra en desarrollo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, cuya demo causó una impresión variada en los fans de la saga.

