The Elder Scrolls Online estrena Blackwood con este fantástico trailer

Luego de tanta anticipación, la aventura de Gates of Oblivion continúa en The Elder Scrolls Online con su nueva actualización: Blackwood. Esta es la continuación de la actualización que llegó a finales de enero, y trae varias novedades para el MMORPG.

¿Qué novedades trae Blackwood a The Elder Scrolls Online?

A partir de esta actualización, los jugadores podrán explorar la nueva zona de Blackwood, así como otros reinos más lejanos. También se encontrarán con novedades para la historia, con los planes de Mehrunes Dagon, príncipe daédrico de la destrucción.

Por otra parte, los jugadores se encontrarán con la nueva mecánica de "compañeros", a los cuales podrán reclutar, cada uno con habilidades diferentes, los cuales podrán ayudarte en tus enfrentamientos contra las fuerzas de Mehrunes Dagon.

¿Cuándo se lanza Blackwood en The Elder Scrolls Online?

El nuevo capítulo "Blackwood" ya está disponible para la versión de PC/Mac y Google Stadia de The Elder Scrolls Online. Y llegará a consolas (PS4 y Xbox One) el próximo 8 de junio, antes del lanzamiento de la versión optimizada de The Elder Scrolls Online para PlayStation 5 y Xbox Series.

¿Qué es lo próximo en The Elder Scrolls Online?

Bethesda lanzará la nueva versión de The Elder Scrolls Online Console Enhanced Edition para PS5 y Xbox Series el 15 de junio. La versión se retrasó para diferenciarla del lanzamiento del nuevo capítulo Blackwood, el cual, como mencionamos, se estrenará el 8 de junio en consolas.

Esta Enhanced Edition permitirá que los jugadores en PS5 y Xbox Series puedan disfrutar de TESO a 60fps con el nuevo Performance Mode. Así mismo, también tendrán un Fidelity Mode, el cual le da 4K de resolución, pero con 30fps.

