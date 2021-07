Un nuevo trailer de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD muestra sus mejoras en Nintendo Switch

El último Nintendo Direct propiamente dicho trajo consigo el anuncio de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Nintendo Switch, una remasterización del juego de Wii. Se sabía poco sobre las mejoras de esta versión; por suerte, Nintendo hoy lanzó un trailer repasando cada una de ellas.

La nueva versión del juego salido en 2011 no difiere mucho en lo visual, pero sí será una experiencia distinta en gameplay y rendimiento. En cuanto a esto último, demostraron que la tasa de cuadros por segundo será más alta, aunque no especificaron si llegará a 60 FPS. También la configuración de botones ha sido mejorada para encajar con el esquema de Switch.

Tal como se muestra en el video, los jugadores podrán elegir entre los controles de movimiento de Wii, o podrán simplemente usar los botones. Las pistas y ayudas de Fi ahora serán opcionales, mientras que el diálogo se podrá pasar rápido, y las escenas cinemáticas se podrán saltear.

Hay otras mejoras pequeñas, como la simplificación de los datos sobre un ítem al recogerlo. Todos estos cambios corresponden a intentar que sea una "experiencia más ligera" en Switch que lo que fue en Wii. Uno de los puntos de crítica más fuertes hacia Skyward Sword fue la carencia de este tipo de funciones.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD saldrá el próximo 16 de julio para Nintendo Switch. Al ser el 35° aniversario de la franquicia, Nintendo reveló en el pasado E3 2021 algunas de las novedades con las que lo celebrarán. Y por supuesto, el año que viene se lanzará la secuela de Breath of the Wild, cuyo título ya ha sido decidido pero no revelado.

