Nintendo quiere crear torneos Esports de Pokémon UNITE

Pokémon recibirá este año una secuela que llevará a la franquicia a explorar nuevos horizontes: hablamos de Pokémon UNITE, el primer MOBA basado en la propiedad. A poco tiempo de su salida, Nintendo ha confirmado su interés en convertirlo en un juego con una presencia en la escena de los Esports.

En una reunión que se dio hoy entre Nintendo y sus accionistas, el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, afirmó que "creemos que el negocio de los Esports es una forma de llegar a un público más amplio de personas que quieren conocer el juego", cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que hayan competencias profesionales de Pokémon UNITE.

"El torneo brinda a las personas la oportunidad de estar interesadas en juegos en los que normalmente no estarían interesados o no tendrían, por lo que queremos organizar varios torneos cuando mejore la situación de la pandemia", afirmó, según la traducción de Nintenderos. También lo comparó con Smash Bros., la saga de Nintendo que más presencia ha tenido en los Esports a lo largo de los años.

¿Cuándo sale Pokémon UNITE? Fecha y plataformas

Pokémon UNITE estará disponible en Nintendo Switch durante julio, mientras que saldrá a celulares recién en diciembre, tal como confirmó The Pokémon Company. Se está planeando que haya crossplay entre plataformas, por lo que todos podrán jugar entre sí a lo que promete ser uno de los spin-offs más interesantes de la serie.

En caso de que los MOBA no sean lo tuyo, no te preocupes: recordá que dentro de poco también se lanzarán los remakes de Pokémon Diamante y Perla para Nintendo Switch, además del ambicioso Leyendas Pokémon: Arceus. Y esto es sin mencionar el Pokémon GO Fest 2021, que traerá montones de recompensas a los jugadores del título móvil.

