Xbox Cloud Gaming ya está disponible en Xbox Series X|S y Xbox One

Microsoft continúa expandiendo Xbox a la mayor cantidad de dispositivos posibles, cumpliendo así su misión de llevar el gaming a todas partes. Hoy toman el próximo paso lanzando Xbox Cloud Gaming para Xbox Series X|S y Xbox One.

Las consolas de Xbox de esta generación y la anterior ya pueden acceder a la versión Beta de Xbox Cloud Gaming a través del servicio Xbox Game Pass Ultimate, lo que les permitirá probar títulos del catálogo de Game Pass sin necesidad de descargarlos.

En Xbox One, esta tecnología se puede usar para jugar algunos títulos next-gen, como Recompile, The Medium, y The Riftbreaker. Continuarán extenidendo esta capacidad, y a principios de 2022 agregarán más juegos que solo están en Series X|S, siendo uno de ellos Microsoft Flight Simulator.

Cabe destacar que la función por el momento está disponible en 25 regiones: en Latinoamérica solo se puede usar en México, mientras que llegará a Brasil "pronto". Para usarlo, recuerda que debes ir por los juegos que tienen el ícono de nube en tu consola.

Xbox continúa ganando clientes y fanáticos con esta estrategia. Hace poco la marca cumplió 20 años, y viene de tener dos lanzamientos exitosísimos con Forza Horizon 5 y el componente multijugador de Halo Infinite.