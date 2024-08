Pep Guardiola y Manchester City esperan por caras nuevas. A solo 48 horas del inicio de la temporada de manera oficial y ante la marcha de Julián Álvarez, los skyblues peinan el mercado de fichajes esperando por caras nuevas que permitan traer goles al Etihad. El ex entrenador de Barcelona se queda de momento sin su su máxima prioridad tras la salida del argentino.

Todo nos lleva hacia una capital de España donde Rodrygo viene siendo unido al Manchester City desde hace horas. El fichaje de Julián Álvarez por el equipo de Diego Pablo Simeone abrió un vacío en el ataque del equipo de Guardiola que no todos pueden suplir. Se habla del delantero de Real Madrid como una prioridad y un viejo deseo que ya llevó a diversas ofertas en el pasado. Diario AS reporta que de momento el ‘11’ de Carlo Ancelotti no se mueve, no se toca y que no se moverá del Santiago Bernabéu.

Se deja en claro que no es la primera vez que Guardiola busca seducir a quien fuese su verdugo en las semifinales de la Champions League de 2022. Se han dado varios acercamientos sin suerte a su entorno. Se tiene el dinero para ofertar al Real Madrid y el hueco para darle auge de titular. Eso sí, no el beneplácito de un futbolista que apuesta por seguir en España pese a los fichajes de Kylian Mbappé o Endrick. AS marca que es el gran sueño de Guardiola tras el adiós de Julián Álvarez.

La trama no es nueva. Recordemos que meses atrás el propio Rodrygo describió a Manchester City como el mejor equipo del mundo. Todo ello tras marcarle en los últimos duelos de Champions entre ambas entidades. Los skyblues necesitan un delantero, goles y ese perfil cargado de movilidad que se ha ido con Julián Álvarez al otro lado de la capital de España. Se indica en el portal que igualmente el entorno de jugador ve con malos ojos todas las investigaciones sobre el equipo inglés alrededor de hasta 115 posibles infracciones en el Fair Play Financiero de la Premier League.

Rodrygo de momento no pujará su salida de Real Madrid: IMAGO

A la negativa del jugador hay que sumarle su cláusula de rescisión. Real Madrid ha trabajado durante años para blindarse de los clubes estado y del dinero de la Premier League. Jugadores como Rodrygo, Vinicius, Eduardo Camavinga o Fede Valverde tienen precio de salida, pero este se encuentra tasado en apartados de liberación contractual que llegan a los 1000 millones de euros. Goes, verdugo de Guardiola en el pasado y máximo deseo del catalán, de momento no llega al Etihad. Queda mucho mercado y tiempo para ver que ocurre.

Muchas bajas para enfrentar al Manchester City

Los skyblues debutan mañana ante Manchester United en la Community Shield. Una supercopa de Inglaterra que reúne el derbi en Wembley y donde los Red Devils tienen bajas de peso para formar un once. La defensa, con serias dudas tras ver como figuras de Erik Ten Hag como Leny Yoro, Will Fish, Harry Maguire o Victor Lindelöf se encuentran descartados o enveremos. Lisandro Martínez, quien apenas recibió el alta médica horas atrás, apunta a ser titular.

Un argentino vs. Real Madrid en Varsovia

Mateo Retegui es nuevo jugador de Atalanta tras un pago de 25 millones de euros que da La Dea su gran fichaje para la Supercopa de Europa. Real Madrid, Varsovia y el 14 de agosto marcarán su debut ante Rodrygo, Mbappé o compañía. Se viene e primer partido de una temporada donde los merengues pueden tener hasta 72 compromisos de manera oficial.