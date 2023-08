¿Dónde seguirá la carrera de Joao Félix? Supone uno de los grandes enigmas del mercado y por ende una situación que inquieta por Atlético de Madrid. Hay vía libre para buscar la marcha del luso, Arabia Saudita aparece en el horizonte y de momento no hay acuerdo entre las tres partes. ¿Barcelona? Lejos de ser considerado una posibilidad por estas horas.

A sus 23 años nadie duda de su talento, más si de su compromiso con una camiseta con la que nunca ha podido justificar la inversión realizada alrededor de su nombre. Joao Félix y Atlético de Madrid buscan separar sus caminos mientras pocos destinos surgen verdaderamente como una posibilidad a corto plazo. Fabrizio Romano desvela la hoja de ruta marcada por Riad para unirle a la liga donde ya brillan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y compañía.

“Al-Hilal se acercó a João Félix…El equipo saudita está preparado para ofrecer un préstamo de hasta un año; jugador decide. Entiende que Jorge Jesús llamó varias veces a João. La prioridad del jugador sigue siendo Barcelona y Europa…Pero Al Hilal se convierte en opción porque una cosa es segura: No se quedará en el Atlético”, palabras de Fabrizio Romano en sus redes sociales sobre otro de los grandes enigmas del verano.

Se busca un traspaso

Por su parte, desde medios como Relevo afirman que de momento dicha postura no encaja en un Atlético de Madrid donde no solo se pretende la salida del portugués, sino por encima de todo ingresar dinero con su adiós. Los 127 millones de euros pagados a Benfica no serán recuperados, pero urge un traspaso que permitan traer más caras nuevas al equipo de Diego Simeone. Barcelona de momento no mueve ficha.

Solo una cesión con opción de compra obligatoria podría desbloquear las negociaciones que se dan ahora mismo entre las ciudades de Riad y Madrid. Relevo afirma que Joao Félix no cuenta para el Cholo y que cerrar su etapa en el club se hace clave para todas las partes. También se apunta que mientras existan opciones de fichar a Bernardo Silva, por Barcelona nadie moverá los hilos para buscar al delantero cedido en Chelsea durante los próximos meses.