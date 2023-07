“No lo ve en Barcelona”, dicta Sport en una información que supone un giro de 180 grados a lo que parecía una ilusión apenas horas atrás. Joao Félix sigue sonando alrededor de un conjunto culé donde estos son los motivos para que el actual entrenador no termine de decantarse por la operación. Xavi, de momento, baja el pulgar.

Atlético de Madrid busca compradores para un jugador lleno de talento, pegada, costes y que en las últimas jornadas marcó su deseo por abandonar el Metropolitano. Todo esto mientras trabaja a las órdenes de Diego Pablo Simeone y con el club de la capital ardiendo ante su figura. Joao Félix se ofreció a Barcelona, Jorge Mendes ya mueve ficha pero hay miradas dentro del Camp Nou que no terminan de convencerse.

Sport indica que el propio Xavi es quien lidera una postura alrededor del tema que puede sorprender a más de uno. Joao Félix no encaja con lo que pretende el entrenador en caso de que puedan llegar caras nuevas. Se mira al mercado pensando en un crack que ponga un último pase, no en quien finalice las jugadores. Para Hernández el portugués es otro ‘9’ y no ese media punta que tanto pide a Joan Laporta. ¿Y ahora qué?

Solo es posible con una gran venta

También aparecen cuestiones económicas a la hora de imaginarnos a Joao Félix abandonando Madrid rumbo a Barcelona. El conjunto culé todavía no ha podido inscribir ante LaLiga a jugadores como Ronald Araujo, Marcos Alonso, Ilkay Gundogan o Íñigo Martínez. Hay prioridades, prisa por solucionar estas y si lo de Joao Félix es posible incluso con la mirada de Xavi, no será hasta agosto. Sport no duda en el análisis.

Incluso, por Cataluña especulan que la llegada del portugués al actual campeón de la Primera División española solo será posible ingresando una importante cantidad de dinero en vetas de jugadores. Si los Ferrán Torres o Raphina no salen, no hay hueco para caras nuevas, es así de simple. Para terminar, Sport afirma hoy el actual entrenador del conjunto culé preferiría un esfuerzo por Bernardo Silva antes que buscar el fichaje de Joao Félix. Las áreas económicas del club no lo ven viable a 21 de julio.