La expansión de Arabia Saudita no conoce de límites y vuelve a poner sus ojos sobre una Serie A donde no solo Victor Osimhen gusta a corto plazo. José Mourinho se encuentra fichado por Oriente Medio de cara a las próximas Copas del Mundo y en un rol que ejemplifica la cara b del proyecto de Riad.

A día de hoy solo la Premier League ha invertido más dinero en el deporte rey que los saudíes en el actual mercado. La llegada de Cristiano Ronaldo abrió un nuevo frente en el fútbol mundial, toca a figuras del más alto nivel y por supuesto también pone el foco en la dirección deportiva. Mou es el siguiente, más no el último.

Diario AS reporta como Mohamed Bin Salman, príncipe de la potencia económica de Oriente Medio, dado el visto bueno de cara a la incorporación del luso de manera inmediata. Mourinho trabajará junto a Abdulaziz bin Turki al-Faisal, Reema bint Bandar, Ioan Lupescu, Abdulaziz, Ahmad Baeshen y Maha bint Ahmed Al-Juffali. La Mahd Sports Academy se queda con The Special One.

No dejará Roma

Pero ojo por qué el portugués seguirá al mando del equipo de la capital italiana. Tras buscar sus servicios como seleccionador nacional, Arabia ficha a José Mourinho como scouter y buscador de nuevos talentos para formar una generación de campeones. El portugués tendrá la responsabilidad de ayudar a la formación de nuevos talentos para el combinado saudí. El plan apunta al 2034, fecha donde la nación buscará ser sede de la Copa del Mundo.

Mientras tanto el luso continuará trabajando bajo los intereses de Roma, pero con un ojo puesto en Riad. José Mourinho, el último en unirse a un proyecto económico sin límite y donde no olvidemos, el mercado cerrará tres semanas después que en el resto de Europa. The Special One ya ejerce como embajador del proyecto saudí de cata a las próximas Copas del Mundo.