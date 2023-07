“Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça…Siempre fue mi sueño desde niño…Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí”, fueron las palabras de Joao Félix a Fabrizio Romano que abren este miércoles una ecuación tan difícil como ilusionante. Atlético de Madrid reacciona a las palabra de jugador y estalla. Hay solo una vía para verle ir al Camp Nou.

A sus 23 años y tras seis meses en Londres donde no pudo explotar con la camiseta del Chelsea, Joao Félix regresó a las filas de Diego Pablo Simeone para una pretemporada donde los gestos de desgaste entre ambas partes se hacen más que evidentes. El luso, fichado años atrás por 127 millones de euros, desea dejar Atlético, unirse al actual campeón de LaLiga y sus declaraciones han estado lejos de caer bien en una entidad que empieza a filtrar su postura.

Lo primero a marcar pasa por entender como el punta ostenta un contrato hasta el 2027 que invita al optimismo pensando en nuevas cesiones, así como en no verle libre llegando al conjunto culé. Joao Félix es un viejo deseo de Joan Laporta, una ficha de indudable valor para el proyecto y uno de los grandes retos de Jorge Mendes para un verano movido en el Metropolitano. Todas las partes, condenadas a entenderse.

Atlético estalla

“El agente del jugador conoce perfectamente las condiciones que deben darse para que Joao pueda salir del club”, palabras del club a medios como MARCA o AS por estas horas. Atlético de Madrid califica a Félix de poco profesional, de faltarle el respeto al club que paga su sueldo e igualmente de alterar una actualidad donde la entidad le buscaba destino.

Se indica en dichos medios que hasta la fecha nadie ha preguntado por su fichaje en Madrid. No han llegado ofertas, tampoco sondeos y en Atlético interpretan dichas palabras a Fabrizio Romano como un grito desesperado por dejar atrás la disciplina Colchonera. ¿Cuánto piden por él? 100 millones de euros según diversos reportes.

La fórmula para llevarle al Camp Nou

Qué Barcelona gustaría de contar con los servicios de Joao Félix es un secreto a voces, así como que la economía del conjunto culé no permite ahora mismo ni siquiera la inscripción de cinco jugadores de la plantilla. MARCA y AS no dudan, nadie por Atlético de Madrid se cerrará a que el luso cumpla su sueño, pero hay que encontrar una fórmula donde ganen todas las partes.

Se indica en dichos portales que una cesión con opción de compra (faltaría ver si obligatoria o no) hola supone ahora mismo la única vía por la cual se puede soñar con ver a Joao Félix en el Camp Nou. El delantero ya encuentra respuesta a sus palabras a Fabrizio romano en un Atlético de Madrid que estalla contra su figura y que según marcan en AS, tiene prisa por finiquitar su futuro.