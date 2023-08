Tras un empate cargado de polémica en el inicio de LaLiga y donde hubo dardos de todo tipo contra lo visto en el Coliseum Alfonso Pérez, Barcelona vuelve a ser noticia por un mercado de fichajes donde ya se piensa más allá de la figura de Neymar. Anoche hubo nuevos guiños a un Joao Félix que está noche será noticia en todos los sentidos.

PSG ya ha aceptado la marcha de la estrella brasileña rumbo a un fútbol saudí donde le ofrecen cifras inigualables para el conjunto culé. Barcelona pidió tiempo para trazar una operación imposible y que se aleja con cada hora que pasa. Falta una hoja de vida en ataque y los medios consultaron a la junta directiva de Joan Laporta si esta se encuentra en la capital española.

“Que un jugador como Joao Felix diga que quiere jugar en el Barça es un orgullo. Demuestra que el club está en una posición fuerte…Estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Hay margen hasta el 31 de agosto para trabajar”, palabras de Rafa Yuste como vicepresidente de la entidad minutos después del empate ante Getafe. Atlético de Madrid recordemos, ya se mostró tajante sobre el tema.

Hoy, día clave

Los Colchoneros debutarán hoy en LaLiga ante Granada en un Civitas Metropolitano donde el nombre de Joao Félix apunta a ser uno de los principales temas de conversación. Las gradas del Atlético reaccionarán por primera vez a su deseo de fichar por Barcelona y a una serie de actitudes más que cuestionadas a lo largo de los últimos meses. Diego Pablo Simeone, primero en buscar su marcha.

Más no a cualquier precio o formas. Atlético de Madrid busca una venta, no una cesión y sí el recuperar parte de los 127 millones de euros invertidos por el luso hace unos años. Barcelona vuelve a opinar sobre un Joao Félix que tras la marcha de Neymar a Oriente Medio, suena nuevamente como opción para los culés. Mundo Deportivo y Sport siguen apuntando que no es el favorito de Xavi.